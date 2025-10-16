Ore 14 Sera, Milo Infante svela nuovi retroscena su Garlasco: tutte le news Nuovo appuntamento con il talk di Rai 2 in versione serale: tutte le anticipazioni di questo giovedì 16 ottobre.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Milo Infante torna su Rai 2 con una nuova puntata di Ore 14 Sera ricca di colpi di scena. Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, il talk spin-off della versione pomeridiana, va in onda con un appuntamento in cui si tornerà ancora sulle ultime novità sul Delitto di Garlasco, insieme agli ormai consueti ospiti ed esperti del parterre del programma. Il giornalista, quindi, farà il punto sugli aggiornamenti del caso specie dopo l’uscita di scena di Massimo Lovati, il legale che per sette anni ha seguito Andrea Sempio, il 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone. Chi prenderà il posto dell’avvocato? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Ore 14 Sera, le anticipazioni su Garlasco di oggi, giovedì 16 ottobre

Tra gli altri casi di cronaca che hanno scosso l’Italia in questi mesi, Ore 14 Sera si occuperà ancora una volta degli sviluppi sulla morte di Chiara Poggi. Le indagini su presunti casi di corruzione che vedono indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, sospettato di aver intascato tra i 20 e i 30mila euro per scagionare Andrea Sempio nel 2017, pare nasconda quello che è stato definito il presunto "sistema Pavia" e che vede intrecciarsi in modo ambiguo il lavoro delle "squadra" di ex militari sotto la guida di Venditti e dell’allora pm pavese Pietro Paolo Mazza.

Nel frattempo, è fresca la notizia della revoca del mandato di Massimo Lovati da parte di Andrea Sempio. Il legale, al servizio del 37enne da ormai sette anni, non difenderà più l’indagato, e la decisione è stata sicuramente influenzata dalla bufera mediatica che ha travolto Lovati dopo le pessime dichiarazioni fatte a Falsissimo sul caso Yara Gambirasio, e per l’inchiesta aperta della Procura di Milano sull’avvocato, indagato per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, che per anni difese Alberto Stasi nell’ambito del delitto di Garlasco.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda per 8 puntate (oltre a quelle straordinarie), ogni giovedì, fino al 30 ottobre. Se gli appuntamenti dovessero essere prolungati fino a 12, è probabile che il talk finirà entro dicembre. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

