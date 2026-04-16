Ore 14 Sera: Garlasco lontano dalla chiusura, ma il faccia a faccia tra Milo Infante e Salvini prende la scena In puntata anche gli aggiornamenti sull'omicidio di Giacomo Bongiorni e Pierina Paganelli.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Mentre si avvicina la chiusura di maggio, per dare spazio al Giro D’Italia, Milo Infante torna su Rai 2 con un nuovo appuntamento di Ore 14 Sera. Oggi, giovedì 16 aprile 2026, puntuale come sempre alle 21.20 il talk andrà in onda con una serie di approfondimenti sui maggiori casi di cronaca che stanno scuotendo il Paese negli ultimi mesi. Si parte con un faccia a faccia in cui sarà protagonista Matteo Salvini, per poi passare agli aggiornamenti sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in piazza a Massa, davanti al figlio e ad altri parenti, con calci e pugni.

Gli inquirenti hanno individuato cinque persone che hanno partecipato all’aggressione che ha portato alla morte l’uomo, ma al momento gli arrestati sono tre: due maggiorenni, entrambi in carcere a Massa, e un 17enne portato in un centro per minori a Genova. Spazio anche alle ultime novità sulla morte di Pierina Paganelli dopo l’udienza di lunedì scorso, in cui è stato ascoltato Louis Dassilva. Infine, anche probabili news sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, sull’omicidio di Dino Carta a Foggia e, ovviamente, un focus sul Delitto di Garlasco.

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Ore 14 Sera, chiusura ancora lontana per il Delitto di Garlasco

Milo Infante e i suoi ospiti tornano con una nuova puntata di Ore 14 Sera. Tra i casi di cronaca trattati in trasmissione, torna puntuale anche il consueto aggiornamento sul Delitto di Garlasco e le indagini aperte oltre un anno fa, ma ancora in alto mare. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un possibile slittamento nella chiusura oltre a nuovi possibili scenari contenuti nei documenti ancora top secret, come la perizia depositata dalla professoressa Cristina Cattaneo, la Bloodstain Pattern Analysis dei Ris di Cagliari e la consulenza Dal Checco, la recentissima relazione che ha analizzato i contenuti del computer di Chiara Poggi, dove pare ci siano anche messaggi di Andrea Sempio.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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