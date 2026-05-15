Ore 14 Sera, speciale Garlasco: faccia a faccia tra Umberto Brindani e Luciano Garofano Nella nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda eccezionalmente di venerdì, Milo Infante dedicherà tutta la sua attenzione al Delitto di Garlasco.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Milo Infante cambia giorno ma resta fermo sul Delitto di Garlasco. La nuova puntata di Ore 14 Sera va in fatti in onda oggi, venerdì 15 maggio 2026, anziché come di consueto il giovedì. Lo slittamento questa volta è dovuto a cause di forza maggiore, per far posto alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, che vede in gara l’italianissimo Sal Da Vinci con la sua ‘Per sempre sì‘. Nel talk, in prime time su Rai 2, il giornalista questa volta metterà da parte i maggiori casi di cronaca del momento, per dedicarsi interamente sugli ultimi sviluppi nelle indagini su Garlasco, mentre nuovi indizi su Andrea Sempio continuano a emergere. In studio, oltre a documenti inediti, intercettazioni e testimonianze definite da fonti interne alla redazione come "interessanti", anche un faccia a faccia tra il giornalista Umberto Brindani e il generale Luciano Garofano.

Ore 14 Sera, lo speciale su Garlasco con documenti inediti

Nella nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda eccezionalmente di venerdì, Milo Infante dedicherà tutta la sua attenzione al Delitto di Garlasco. Mentre le nuove indagini stanno arrivando alla conclusione, arrivano nuovi colpi di scena: come il foglietto rinvenuto dalla Procura di Pavia nell’archivio dei Carabinieri del Nucleo informativo, e che pare risalga alla prima inchiesta su Andrea Sempio: si tratta di circa dieci righe scritte a penna di cui non si conosce l’autore e che gli inquirenti hanno trasmesso alla Procura di Brescia. Nel documento pare ci siano scritte informazioni su un presunto esposto a firma della madre di Alberto Stasi, risalente al dicembre 2016 eche parla di alcune investigazioni difensive affidate ad una società privata dove venivano segnalati indizi di colpevolezza per l’omicidio di Chiara Poggi a carico di soggetto «diverso» da Stasi, «nella specie in Andrea Sempio». Su questo e molto altro tornerà Infante, con altri documenti inediti e testimonianze, oltre a un confronto serratissimo tra il giornalista Umberto Brindani e il generale Luciano Garofano.

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Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Mentre il talk pomeridiano di Milo Infante si fermerà di nuovo per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, la versione serale continuerà fino a giugno e, come sempre, dopo la messa in onda, sarà visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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