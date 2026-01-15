Ore 14 Sera, Garlasco: scena del crimine ribaltata. Infante torna sulla nuova consulenza
Oltre agli aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi, nella nuova puntata del talk spazio anche al ladro accoltellato durante un tentativo di rapina nel varesotto.
Seconda puntata del 2026 per Ore 14 Sera. Il consueto appuntamento con il talk di Milo Infante torna questa sera, giovedì 15 gennaio, sempre alle 21.20 su Rai 2. Tanti gli argomenti di attualità che si affronteranno anche oggi: dal caso della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham, Nathan Trevallion e i loro tre figli, di cui si discuterà con gli ospiti e gli esperti in studio, al Delitto di Garlasco che continua a dominare la cronaca con nuovi colpi di scena. Spazio anche al tentativo di furto avvenuto ieri in una villa di Lonate Pozzolo (Varese), dove uno dei due ladri è stato accoltellato dal proprietario che gli ha sorpresi. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, è stato aggredito dai due malviventi e, nel tentativo di difendersi ha sferrato una coltellata a Adamo Massa, 37 anni, poi deceduto all’ospedale di Magenta dove lo aveva portato il suo complice dopo la fuga.
Ore 14 Sera su Garlasco, le anticipazioni di oggi 15 gennaio 2026
Dalla famiglia nel bosco, fino al ladro accoltellato durante un tentativo di rapina nel varesotto, per finire come di consueto con gli ultimi aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. Anche questa sera, quindi, Milo Infante tornerà sulla morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, ancora piena di punti interrogativi e zone d’ombra. Mentre il nuovo indagato, Andrea Sempio, attende di sapere se verrà o meno rinviato a giudizio, e mentre si aspetta di conoscere i risultati della relazione del Ris di Cagliari sulla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), la famiglia della vittima ha chiesto una nuova consulenza commissionandola all’ex poliziotto Dario Redaelli, esperto di analisi della scena del crimine e consulente degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che assistono i Poggi.
Come riporta il Corriere della Sera, infatti, secondo la nuova ricostruzione Chiara Poggi non sarebbe stata aggredita all’ingresso della sua casa, come ipotizzato finora, bensì in cucina, proprio dove tra i rifiuti è stata ritrovata la cannuccia di una confezione di Estathé in cui ci sarebbe il Dna di Alberto Stasi. Una nuova possibile dinamica dell’omicidio, quindi, ma con l’ex fidanzato della vittima sempre colpevole, dato che per i legali della famiglia, il materiale genetico ritrovato sui resti della colazione, dimostrerebbe la presenza di Stasi in casa in un momento compatibile con il delitto.
Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo
Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, va in onda anche nel 2026. Dopo la pausa natalizia, infatti, il talk di Milo Infante è tornato su Rai 2 dall’8 gennaio e, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.
