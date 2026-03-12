Ore 14 Sera, Infante fa analizzare la cartella 'Militare' nel pc di Stasi: rivelazioni choc su Garlasco In puntata spazio anche al referendum sulla Giustizia e alle news sulla famiglia nel bosco: tutte le anticipazioni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Continua la corsa di Milo Infante nel prime time di Rai 2. Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, il giornalista torna con una nuova puntata di Ore 14 Sera, pronto a raccontare tutti gli ultimi aggiornamenti sui maggiori casi di cronaca italiani. E mentre il talk si assottiglia sempre di più nella sua versione pomeridiana, nell’appuntamento in prima serata si torna a parlare del Delitto di Garlasco e del contenuto della cartella ‘Militare‘ nel computer di Alberto Stasi: cosa nascondono quei file e e che rilevanza probatoria possono avere? Spazio anche all’imminente referendum sulla Giustizia insieme al sottosegretario Mantovano e al magistrato Sabella, e alle news sulla Famiglia nel bosco, dopo che nei giorni scorsi il Tribunale aveva disposto il trasferimento dei tre minori in una nuova struttura senza la madre.

Ore 14 Sera, il pc di Stasi scandagliato: cosa nasconde la cartella ‘Militare’

Nel secondo appuntamento di Ore 14 Sera dopo lo stop causa Olimpiadi invernali, Milo Infante e i suoi ospiti tornano per raccontarci tutti gli aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. Tra le news degli ultimi giorni, al centro della scena ancora il computer di Alberto Stasi e l’ormai famosa cartella ‘Militare‘. Il pc dell’ex fidanzato della vittima, in carcere per il suo omicidio, fu già sottoposto a diverse verifiche, tutte incentrate a capire la reale attività informatica e la veridicità della testimonianza fornita da sempre, ossia quella in cui si afferma che la mattina della morte di Chiara Poggi, Stasi stesse lavorando alla sua tesi di laurea. Nel computer, però, ad attirare l’attenzione è ora una specifica cartella, quella denominata ‘Militare’ appunto, e i cui file contengono materiale multimediale pornografico (video e foto). Il contenuto, unito agli orari dell’utilizzo del dispositivo, i log di sistema e le cache, sono tutti elementi ancora utili a capire cosa è accaduto la sera prima dell’omicidio e la mattina stessa, e proprio a Ore 14 Sera verrà svelato tutto il materiale, analizzato e visionato da esperti sessuologi e criminologi della trasmissione, i quali pare abbiamo scoperto cose molto interessanti.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:30

