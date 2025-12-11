Ore 14 Sera, la svolta su Garlasco si avvicina: la mappa in 3D e la verità su Sempio Questa sera Milo Infante torna su Rai 2 per provare a far luce sui nuovi elementi: cosa c'è nella relazione dei Ris di Cagliari?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

L’udienza del 18 dicembre, quella in cui la perita super partes Denise Albani illustrerà le sue conclusioni sull’incidente probatorio nell’ambito delle indagini su Andrea Sempio, è sempre più vicina e anche questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, Ore 14 Sera tornerà sul Delitto di Garlasco. Milo Infante e i suoi ospiti in studio torneranno sugli ultimi aggiornamenti del caso, tra nuove e vecchie intercettazioni, ipotesi sul movente e le tracce di DNA sotto le unghie di Chiara Poggi che pare possano essere riferite alla linea familiare maschile della famiglia del nuovo indagato. Tanti i perché che ancora faticano a trovare risposta, e molti nuovi elementi che tendono a ingarbugliare ancora di più un delitto che dopo 18 anni fa ancora discutere.

Ore 14 Sera su Garlasco, le anticipazioni di oggi 11 dicembre 2025

Tra gli altri casi di cronaca su cui si tornerà questa sera su Rai 2 con Milo Infante, ampio spazio verrà dedicato al Delitto di Garlasco. Tanti gli elementi che si sono aggiunti nel corso di queste ultime indagini, riaperte dopo 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, e che vedono Andrea Sempio come nuovo indagato per il crimine. Grande attesa per il 18 dicembre prossimo, quando in tribunale ci sarà l’udienza con le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, tra cui la paternità del DNA trovato sotto le unghie della vittima.

Quel giorno, inoltre, verrà resa nota anche la relazione del Ris di Cagliari sulla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), l’esame che analizza la forma e la distribuzione delle macchie di sangue (tra cui la famosa impronta 33), e che dovrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire le dinamiche dell’omicidio. Per farlo, lo scorso 9 giugno i carabinieri erano tornati nella villetta di via Pascoli, mappando in 3d tutti gli spazi della scena del crimine. Intanto, si continua a discutere su vecchie intercettazioni tra Alberto Stasi e suo padre, sull’alibi e lo scontrino di Andrea Sempio, e su presunte cartelle segrete nel computer di Chiara Poggi.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda anche nel 2026, dopo la pausa natalizia al via dal 18 dicembre prossimo. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

