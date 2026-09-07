Ore 14, Salvo Sottile ‘cancella’ Milo Infante tra Garlasco, scoop e polemiche: cosa vedremo oggi
Salvo Sottile debutta oggi 7 settembre alla guida di Ore 14 dopo l’addio di Milo Infante: tutte le novità del programma, le anticipazioni e il nuovo cast (rivoluzionato).
Il grande giorno di Salvo Sottile è arrivato. Questo pomeriggio – lunedì 7 settembre 2026 – il giornalista siciliano debutta al timone di Ore 14, il brand di Rai 2 che quest’anno continuerà ad andare in onda senza il fondatore Milo Infante, passato a Mediaset. Non cambiano l’orario e il palcoscenico del programma, ma, stando alle anticipazioni, è lecito attendersi un cambiamento sostanziale nell’impostazione del format, più adattato allo stile ‘arrembante’ di Sottile. Ecco cosa vedremo.
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Anticipazioni Ore 14, cosa vedremo oggi 7 settembre 2026
Sottile ha già anticipato cosa cambierà nel format rispetto alle passate edizioni. Il nuovo Ore 14 può essere sintetizzato nello slogan lanciato dal conduttore nei giorni scorsi per presentare la nuova stagione:
"Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14"
In sostanza, scopo e natura del programma resteranno intatti: un focus quotidiano sui principali fatti della cronaca nazionale. A cambiare sarà soprattutto lo stile di conduzione, più affine al linguaggio e allo stile giornalistico di Sottile, che ha spiegato: "Ci sarà un nuovo modo di raccontare la cronaca partendo da fatti di verità, senza fare tribunali ma cercando di dare un contributo di expertise al pubblico". Secondo quanto filtra da Viale Mazzini, Ore 14 sarà ancora più focalizzato sull’esterno dello studio, rinnovato rispetto al passato, con una squadra di inviati pronta a girare il Paese per recarsi dove i fatti avvengono e portare al pubblico notizie e testimonianze in diretta.
Ci sarà, ovviamente, spazio per blocchi di approfondimento sul caso di Garlasco, che Sottile ha seguito con molta attenzione già lo scorso anno al timone di Far West, portando all’attenzione del pubblico diversi elementi che hanno alimentato il dibattito sulle indagini, dagli approfondimenti sull’alibi di Andrea Sempio e sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, fino ai nodi ancora irrisolti legati alle impronte e alla scena del delitto.
Oltre a Ore 14, oggi scatterà su Rai 2 anche la nuova stagione di Bellamà di Pierluigi Diaco. Ecco, nel dettaglio, come cambia la programmazione del pomeriggio della seconda rete:
- 13:00 – TG2 GIORNO
- 13:30 – TG2 Estate con Costume
- 13:50 – TG2 Medicina 33
- 14:00 – Ore 14
- 15:25 – Bella – Ma’ – Puntata del 07/09/2026
- 17:00 – S.W.A.T.
- 17:50 – Il meglio di Radio2 Social Club
- 18:15 – TG2
- 18:35 – TG Sport Sera
- 19:00 – Blue Bloods
- 19:39 – Fardelli
- 20:30 – TG2 20.30
I nuovi ospiti di Ore 14: come cambia il cast dopo Milo Infante
L’uscita di Milo Infante da Ore 14 ha comportato anche l’uscita di alcuni degli ospiti fissi del programma. Quest’anno non saranno su Rai 2 l’opinionista Monica Leofreddi, volto fisso della trasmissione per diverse stagioni, e Saverio Macrì, avvocato penalista: entrambi hanno scelto di seguire Infante nella sua nuova avventura su Rete 4. Mancherà anche Piero Colaprico, altra presenza ricorrente di Ore 14 in passato, che ormai da qualche tempo appare spesso nel parterre di ospiti di Zona Bianca.
Sottile rifonderà dunque il cast di presenze fisse, nel quale compariranno anche l’attrice Barbara De Rossi, Davide Desario, Rita Cavallaro e l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi e figura centrale nel dibattito televisivo legato al caso di Garlasco.
Le scintille tra Sottile e Infante
Il passaggio di testimone tra Milo Infante e Sottile alla guida di Ore 14, inoltre, non è stato dei più sereni. I due, nelle ultime settimane, si sono infatti lanciati diverse frecciate. Infante, in riferimento alla decisione della Rai di confermare il titolo Ore 14 nonostante la sua uscita, aveva detto: "Mi aspettavo che cambiassero il titolo di Ore 14, un po’ come il ritiro della maglia nel calcio". La replica di Sottile non si è fatta attendere: "Le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda".
E ancora, rivolgendosi al collega:
"Milo, che considero un bravo professionista e una persona creativa, quando ha dovuto battezzare il suo nuovo programma… lo ha chiamato Ore 11. In pratica, Ore 14 con il fuso orario di Mediaset".
Salvo Sottile, che fine fa Far West
Il nuovo impegno di Salvo Sottile su Rai 2 porterà al congelamento di Far West, il programma d’inchieste che ha condotto dal 2023 al 2026 su Rai 3. "Non l’ho mollato, ma congelato: non potevo fare due programmi contemporaneamente", ha chiarito il conduttore. Sottile, pur ammettendo una flessione negli ascolti, legata anche ai continui cambi di collocazione, ha spiegato che la scelta è stata soprattutto editoriale:
"L’azienda teneva al marchio Ore 14, anche per questioni pubblicitarie e hanno scelto me dopo aver consultato l’ufficio marketing"
Quando inizia Ore 14 di Sera su Rai 2: la programmazione
Ore 14 debutta oggi, lunedì 7 settembre 2026, nel pomeriggio di Rai 2 e sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Sottile condurrà inoltre lo spin-off serale del programma, Ore 14 di Sera, in onda ogni giovedì a partire dal 24 settembre, alle 21.20.
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