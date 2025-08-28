Occhi di gatto, la nuova serie con attrici in carne e ossa debutta su Rai 2: cast, trama, anticipazioni Sta per arrivare sulla rete ammiraglia il remake francese del celebre manga e dell’altrettanto famosa serie animata: ecco nel dettaglio cosa vedremo.

Chi è cresciuto tra gli anni ’80 e ’90 non può che ricordare con affetto Occhi di gatto, la celebre serie animata giapponese tratta dal manga di Tsukasa Hojo. La storia delle tre sorelle ladre gentildonne, Sheila, Tati e Kelly, ha conquistato generazioni di spettatori e ancora oggi è tra i cartoni animati più apprezzati, senza contare la celebre sigla cantanta da Cristina D’Avena rimasta nella memoria collettiva. Ora, a distanza di diversi anni, l’universo di Occhi di gatto torna a far sognare il pubblico con nuove vesti: da settembre Rai 2 trasmetterà infatti il remake francese in live action con attrici in carne e ossa: scopriamo di più

Occhi di gatto, la trama della nuova serie in live action

La nuova versione di Occhi di gatto riprende fedelmente lo spirito dell’originale, con le sorelle Chamade: Tamara, Sylia e Alexia, che si ritrovano nel 2024 a Parigi dopo un lungo periodo di separazione. Il loro padre è scomparso circa 10 anni prima a causa di un grave e misterioso incendio nella sua galleria d’arte e, proprio durante l’incontro delle tre sorelle, un’opera del padre riemerge in una prestigiosa esposizione alla Torre Eiffel. Le tre ragazze decidono quindi di fare gruppo per rubarla e cercare di capire cosa è veramente successo al padre.

In pochissimo tempo, il trio si ritrova inseguito da Quentin Chapuis, capitano della squadra antirapina della polizia francese, che fa di tutto per arrestare le ladre apparse dal nulla, nonostante queste ultime continuino a sfuggirgli. Ma il povero capitano è anche ignaro di un dettaglio importante: tra loro si nasconde il suo grande amore. L’atmosfera resta dunque quella frizzante e glamour dell’anime, con il perfetto mix di azione, mistero e romanticismo, ma aggiornata a uno stile contemporaneo, con scenografie urbane e un ritmo narrativo più vicino alle produzioni moderne.

Occhi di gatto, il cast della serie da settembre su Rai 2

La nuova serie Occhi di gatto, che verrà trasmessa a partire da settembre 2025 su Rai 2, vede un cast francese giovane e carismatico composto in primis dalle attrici Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain, rispettivamente nei ruoli delle tre sorelle Tamara, Sylia e Alexia. A interpretare il capitano Quentin Chapuis troveremo invece l’attore MB14. A completare il cast vi saranno poi Élodie Fontan, Cindy Bruna, Simon Ehrlacher, Carole Bouquet, Grégory Fitoussi, Ophélia Kolb, Gilbert Melki, Gilles Cohen e Guillaume de Tonquédec.

Quando e dove vederlo

La nuova serie Occhi di gatto verrà trasmessa da mercoledì 17 settembre 2025 in prima serata su Rai 2, per poi andare in onda ogni mercoledì sera con tre episodi fino all’8 ottobre. La prima stagione si compone di 8 episodi, che saranno disponibili in diretta streaming e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.

