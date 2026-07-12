Noos, colpaccio di Alberto Angela: prima puntata con due leggende viventi del cinema. Cosa vedremo stasera Oggi 12 luglio torna Noos - L'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela e in onda su Rai 1

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Oggi 12 luglio torna in prima serata la nuova edizione di Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di divulgazione – condotto da Alberto Angela – che ha messo negli ultimi anni piede nel panorama televisivo italiano e nel palinsesto Rai.

Il divulgatore culturale utilizza come sempre un linguaggio molto semplice, oltre che approfondimenti su tematiche di storia, arte, geografia. Questa quarta edizione inizia benissimo, anche perché arrivano due ospiti di caratura internazionale che sono molto amati dal pubblico mondiale.

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Anticipazoni Noos – slug, gli ospiti di Alberto Angela (12 luglio)

A partecipare al programma in qualità di ospiti sono Christopher Nolan e Matt Damon. Il primo è sicuramente uno registi più amati del panorama cinematografico internazionale, mentre il secondo un punto di riferimento per la recitazione hollywoodiana. Un’intervista, quella che entrambi concedono ad Angela, dedicata al kolossal The Odyssey che uscirà nei prossimi giorni nelle sale.

Si tratta della trasposizione cinematografica del famoso poema di Omero diretta dallo stesso Nolan e interpretata da Damon, che si cala nei panni di Odisseo. La pellicola viene trasmessa nei cinema italiani a partire dal prossimo 16 luglio e racconta il viaggio dell’eroe di Itaca, nonché il ritorno di Odisseo dopo la guerra di Troia prima dell’incontro con Penelope e con il figlio Telemaco. Oltre a Matt Damon ci sono attori del calibro di Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron.

Sia Nolan che Damon hanno messo in bacheca un premio Oscar. Il regista ha vinto due statuette nel 2024, grazie al film Oppenheimer, aggiudicandosi il premio per il miglior film e miglior regista. Damon invece ha vinto nel 1998 ha conquistato l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale insieme a Ben Affleck grazie al film Will Hunting – Genio ribelle (Good Will Hunting).

Altre anticipazioni di Noos – L’avventura della conoscenza

Alberto Angela parlerà inoltre di salute e benessere, ospitando la nutrizionista Elisabetta Bernardi che sarà intervistata sul rapporto tra alimentazione e qualità della vita. Arriverà anche il sessuologo Emanuele Jannini, oltre che Elisabetta Palagi che descriverà il comportamento animale e il legame degli amici a quattro zampe con la natura.

Di certo non mancheranno gli approfondimenti sulla scienza e sull’innovazione, con il chimico Dario Bressanini, l’astrofisica Edwige Pezzulli e lo psicologo Massimo Polidoro. In più il filosofo Luciano Floridi farà capire meglio il presente e il futuro dell’intelligenza artificiale. Alberto Angela ospiterà infine Il paleontologo Alessandro Chiarenza, la fisica Giuliana Galati, l’astrofisico Luca Perri e il chimico Ruggero Rollin, tutti giovani divulgatori che sono stati molto amati anche nelle precedenti edizioni di Noos. Tutti loro porteranno infatti i telespettatori alla scoperta di esperimenti e curiosità su settori dedicati alla storia, alla scienza e alla natura. Il tutto con un linguaggio facilmente comprensibile anche ai più giovani. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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