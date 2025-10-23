Noi del Rione Sanità, serie Tv Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Stasera in tv (23 ottobre) inizia su Rai 1 la serie Tv ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo: ecco le anticipazioni della prima puntata, cast e calendario,
Debutta su Rai 1 la serie tv Noi del Rione Sanità, una produzione Rai Fiction – Mad Entertainment – Rai Com in sei episodi, diretta da Luca Miniero, in onda oggi, 23 ottobre. La fiction trae ispirazione dalla storia reale di Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità che nel 2006 fondò una cooperativa sociale per trasformare un quartiere difficile di Napoli in un centro culturale e turistico. Attraverso giovani volontari, Don Antonio ha riqualificato spazi abbandonati e offerto opportunità concrete di lavoro nell’arte, nello sport e nella cultura, contrastando la criminalità organizzata.
Noi del Rione Sanità, le anticipazioni della prima puntata (23 ottobre)
La serie racconta questa vicenda tramite Don Giuseppe Santoro (Carmine Recano), un prete visionario deciso a cambiare la vita dei ragazzi del rione, facendo leva sull’arte e la cultura come strumenti di riscatto. Nella prima puntata, Don Giuseppe arriva al Rione Sanità affrontando malavita e dispersione scolastica, celebrando il funerale pubblico di un giovane ucciso.
Nel secondo episodio, durante il Natale, avvia una scuola di teatro e ritrova la sua ex Manuela (Nicole Grimaudo), madre della piccola Matilde, mentre le tensioni tra i giovani e la criminalità locale crescono fino al drammatico omicidio di Sante. Completano il cast Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto e Giovanni Ludeno.
Da Carmine Recano a Nicole Grimaudo: il cast racconta la serie
Carmine Recano descrive il suo ruolo come il più difficile ma anche il più emozionante della carriera: "Vestire l’abito talare è stato un percorso intenso, un’esperienza che mi ha permesso di entrare in un mondo fatto di pazienza, dedizione e profonda responsabilità emotiva, vivendo a contatto con storie di vita reale e situazioni complesse che richiedono equilibrio e sensibilità".
Nicole Grimaudo e Bianca Nappi sottolineano il valore umano, emotivo e concreto dei loro personaggi, capaci di trasmettere speranza e resilienza, mentre il regista Luca Miniero racconta una Napoli originale, lontana dai luoghi comuni, e una storia vera di coraggio, passione, dedizione e impegno sociale che ispira e commuove.
Noi del Rione Sanità su Rai 1, quante puntate sono: il calendario
La serie è composta da sei episodi, trasmessi su Rai 1 ogni giovedì, con appuntamenti settimanali che guidano il pubblico attraverso storie intense, emozionanti e ricche di significato.
- Giovedì 23 ottobre 2025: Episodi 1–2
- Giovedì 30 ottobre 2025: Episodi 3–4
- Giovedì 6 novembre 2025: Episodi 5–6
Noi del Rione Sanità racconta una storia corale di riscatto, cultura e solidarietà, pronta a emozionare e ispirare il pubblico, mostrando come l’arte, lo sport e l’impegno dei giovani possano trasformare un quartiere difficile in un luogo di speranza, opportunità e crescita collettiva.
