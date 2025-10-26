Makari 4, anticipazioni 26 ottobre: Saverio scopre di avere una figlia segreta Nella puntata del 26 ottobre 2025, Saverio Lamanna tra nuovi misteri e scelte difficili scopre la figlia Arianna e deve fare i conti con il suo passato.

La quarta stagione di Makari continua a confermare il suo successo su Rai 1, mescolando mistero, suspense e intensi sviluppi personali dei protagonisti. Ambientata tra i paesaggi mozzafiato della Sicilia, la fiction racconta le indagini di Saverio Lamanna, investigatore dalla mente acuta e dall’intuito infallibile, interpretato da Claudio Gioè. La prossima puntata, in ondaoggi, 26 ottobre 2025, promette colpi di scena decisivi: Saverio non solo si troverà alle prese con un caso complicato, ma scoprirà anche una verità sconvolgente sul suo passato, che cambierà per sempre la sua vita.

Makari 4 anticipazioni stasera 26 ottobre: Saverio Lamanna tra nuovi casi e ritorni inattesi

La puntata del 26 ottobre riprende le fila della quarta stagione con Saverio Lamanna alle prese con una serie di novità che metteranno a dura prova le sue capacità investigative. Le anticipazioni rivelano che il protagonista dovrà affrontare un omicidio particolarmente complesso, un caso che si presenta come un puzzle dai pezzi sparsi e nascosti, con un artefice abilissimo nel depistare le indagini.

Ogni indizio trovato sembra aprire nuove domande, e la genialità di Saverio sarà messa alla prova più che mai. Ma le novità non riguardano solo il lato professionale: figure del passato torneranno nella sua vita, portando con sé emozioni contrastanti e tensioni inaspettate. In particolare, l’arrivo di Michela, ex fidanzata di Saverio, scatenerà ricordi e sensazioni che il protagonista credeva ormai sopite, aggiungendo ulteriore complessità alla sua esistenza già frammentata tra lavoro e vita privata.

Arianna, la figlia segreta di Saverio

Il cuore della puntata sarà il sorprendente arrivo di Arianna, la figlia segreta di Saverio Lamanna. La scoperta getterà il protagonista in una confusione totale, obbligandolo a confrontarsi con scelte dolorose e responsabilità improvvise. Nel frattempo, Suleima, lontana a Malta per lavoro, sarà un punto di riferimento emotivo per Saverio, ma la distanza complicherà ulteriormente la gestione dei sentimenti e delle relazioni.

La puntata mette in scena un delicato intreccio tra passato e presente, con Saverio che dovrà decidere se affrontare le conseguenze delle proprie scelte passate o cercare di ignorarle. L’arrivo di Arianna e la scoperta di questo legame inaspettato aggiungono un livello di tensione emotiva che rende la serie ancora più avvincente, mostrando anche il lato umano di un investigatore spesso visto solo attraverso il prisma della sua brillantezza professionale.

Dove e quando vedere Makari 4

La nuova puntata di Makari 4 andrà in onda su Rai 1 oggi, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21:25. Per chi preferisce guardare la fiction in streaming, tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay, permettendo agli spettatori di seguire le indagini e le vicende personali di Saverio Lamanna ovunque si trovino.

