La serie Makari 4, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, si avvia verso il gran finale della quarta stagione: l’ultima puntata andrà in onda stasera, 9 novembre 2025, in prima serata su Rai 1. Tra giallo, sentimenti e il fascino senza tempo della Sicilia, la fiction con Claudio Gioè ha conquistato il pubblico portando sullo schermo indagini intricate e dilemmi personali del protagonista, Saverio Lamanna.

Anticipazioni Makari 4, come finisce l’ultima puntata (stasera 9 novembre)

Nel capitolo finale della quarta stagione, Saverio Lamanna si confronta con un doppio enigma: un caso di omicidio da risolvere e i turbamenti del proprio cuore. Accanto all’inseparabile Piccionello (Domenico Centamore), affronta misteri che mettono a nudo fragilità e sentimenti contrastanti. Suleima (Ester Pantano) sceglie di prendersi del tempo, mentre Lamanna sembra rendersi conto che la verità va oltre le parole: bisogna viverla. La Sicilia, con i suoi paesaggi mozzafiato, funge da specchio e rifugio, lasciando al pubblico un finale sospeso, poetico e umano.

Makari 5 si farà? Tutte le ipotesi

Secondo le prime anticipazioni, Makari 4 seguirà Saverio lungo la "Magna Via Francigena", tra borghi, sentieri e panorami senza tempo, in un percorso che sarà metafora del suo cammino interiore. La presenza della figlia Arianna, appena ritrovata, e il ritorno di Suleima contribuiranno a complicare i già intricati rapporti sentimentali di Lamanna, mentre Michela rappresenterà un’altra possibile svolta. Come sempre, l’indagine poliziesca si intreccerà con la vita privata del protagonista, mostrando la Sicilia non solo come sfondo, ma come personaggio a sé stante.

Gioè ha anticipato le sfide del finale:

"Questa è la serie che mette più in crisi Saverio, perché dovrà affrontare i vari livelli di complessità sentimentale. Sarà un momento decisivo: prendere in mano la propria vita e capire chi è la donna della sua vita

Cosa succederà nella quinta stagione

Nonostante la quarta stagione abbia registrato ascolti leggermente inferiori rispetto alle precedenti, la serie Makari non ha ancora concluso il suo arco narrativo. La Rai ha già deciso di confermare il quinto capitolo che sarà messo in produzione per il 2026. Saverio Lamanna, messo "con le spalle al muro" come ha raccontato Claudio Gioè, dovrà finalmente fare delle scelte decisive tra amore e solitudine, tra radici e desiderio di cambiare. Makari continuerà così a mescolare mistero, ironia e riflessione sulle radici e sull’identità siciliana, confermandosi una delle fiction più amate del palinsesto Rai.

