‘Pavarotti 90’, sfilata di star su Canale 5 per celebrare il tenore: da Bocelli a Il Volo, chi ci sarà
A novant’anni dalla nascita del grande tenore Luciano Pavarotti, Canale 5 stasera 5 novembre trasmette il concerto-evento “Pavarotti 90”, registrato all'Arena di Verona.
A novant'anni dalla nascita del grande tenore Luciano Pavarotti, Canale 5 celebra il grande concerto-evento "Pavarotti 90", tenutosi nella meravigliosa Arena di Verona.
Una serata di grande musica e di grandi ospiti condotta da Michelle Hunziker con la partecipazione di tantissimi colleghi ed ospiti che saliranno sul palco per omaggiare il famoso tenore modenese a vent’anni dalla scomparsa. Il grande tenore sarà festeggiato nel giorno del suo 90esimo compleanno il 5 novembre. L’evento-concerto celebra la voce, il carisma, la professionalità e l’impegno del Maestro che ha segnato la storia della musica internazionale con la sua voce potente e straordinaria, il carisma e l’impegno nel portare l’Opera a un pubblico globale, unendo generi e culture differenti. Dalla meravigliosa cornice veronese sarà omaggiato il famoso tenore dotato di una voce squillante negli acuti e ricca nel mezzo, con un fraseggio chiaro e un timbro limpido. Con oltre 100 milioni di copie vendute, Luciano Pavarotti è considerato tra i primissimi cantanti di ogni genere musicale, nonché fra i cantanti italiani di maggior successo a livello mondiale.
"Pavarotti 90" dall’Arena di Verona: quando sarà trasmesso?
Il grande concerto-evento "Pavarotti 90" che omaggerà il tenore Luciano Pavarotti sarà trasmesso mercoledì 5 novembre 2025 ore 21.20 su Canale 5 e Mediaset Infinity in occasione del novantesimo della sua nascita. A distanza di 90 anni dalla sa nascita e due decenni dalla sua scomparsa, Michelle Hunziker celebrerà una delle grandi voci della musica classica internazionale. Dall’Arena di Verona sarà encomiato e reso omaggio speciale a "Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo", verrà ripercorsa la carriera artistica e l’eredità del celebre tenore emiliano capace di portare l’opera lirica al grande pubblico.
"Pavarotti 90" dall’Arena di Verona: anticipazioni e ospiti
Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona sul palcoscenico saliranno tantissimi ospiti, colleghi e celebri volti dello spettacolo e del panorama musicale nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti salirà sul palcoscenico il tenore Andrea Bocelli, la cui amicizia è nata da un litigio pazzesco. "Luciano è stato fondamentale", ha raccontato Bocelli in un’intervista, "Se posso cantare come faccio oggi è perché ho acquisito una tecnica giusta grazie a lui. Credo che avesse un’onesta ammirazione per la mia voce, mi ha chiamato a cantare per il suo matrimonio". Un legame molto stretto quello tra i due straordinari tenori e cantanti apprezzati a livello mondiale, tant’è vero che Bocelli si è esibito sia durante il suo matrimonio con Nicoletta Mantovani, sia ai funerali.
Tra gli altri artisti e colleghi che saliranno sul palco dell’Arena ci sarà Placido Domingo, che ebbe un rapporto contrastante con il tenore e rivale Luciano Pavarotti. "Quello che abbiamo fatto con Luciano Pavarotti è qualcosa che non si può cambiare, non si può ripetere", ha detto Domingo tempo fa a Domenica Live. La rivalità tra i due tenori si è spenta quando decisero di sostenere l’amico e collega spagnolo Josè Carreras per raccogliere dei fondi necessari per la Fondazione. Gli artisti ed i colleghi del celebre tenore modenese saranno accompagnati dall’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti che in tutti questi anni ha sempre portato avanti la missione del Maestro sostenendo giovani talenti lirici e iniziative benefiche.
Lo straordinario concerto-evento "Pavarotti 90" sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 mercoledì 5 novembre. Si tratta di un appuntamento musicale e televisivo da non perdere!
