Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

‘Pavarotti 90’, sfilata di star su Canale 5 per celebrare il tenore: da Bocelli a Il Volo, chi ci sarà

A novant’anni dalla nascita del grande tenore Luciano Pavarotti, Canale 5 stasera 5 novembre trasmette il concerto-evento “Pavarotti 90”, registrato all'Arena di Verona.

Luciano Pavarotti
Rainews.it

A novant’anni dalla nascita del grande tenore Luciano Pavarotti, Canale 5 celebra il grande concerto-evento "Pavarotti 90", tenutosi nella meravigliosa Arena di Verona.

Una serata di grande musica e di grandi ospiti condotta da Michelle Hunziker con la partecipazione di tantissimi colleghi ed ospiti che saliranno sul palco per omaggiare il famoso tenore modenese a vent’anni dalla scomparsa. Il grande tenore sarà festeggiato nel giorno del suo 90esimo compleanno il 5 novembre. L’evento-concerto celebra la voce, il carisma, la professionalità e l’impegno del Maestro che ha segnato la storia della musica internazionale con la sua voce potente e straordinaria, il carisma e l’impegno nel portare l’Opera a un pubblico globale, unendo generi e culture differenti. Dalla meravigliosa cornice veronese sarà omaggiato il famoso tenore dotato di una voce squillante negli acuti e ricca nel mezzo, con un fraseggio chiaro e un timbro limpido. Con oltre 100 milioni di copie vendute, Luciano Pavarotti è considerato tra i primissimi cantanti di ogni genere musicale, nonché fra i cantanti italiani di maggior successo a livello mondiale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Pavarotti 90" dall’Arena di Verona: quando sarà trasmesso?

Il grande concerto-evento "Pavarotti 90" che omaggerà il tenore Luciano Pavarotti sarà trasmesso mercoledì 5 novembre 2025 ore 21.20 su Canale 5 e Mediaset Infinity in occasione del novantesimo della sua nascita. A distanza di 90 anni dalla sa nascita e due decenni dalla sua scomparsa, Michelle Hunziker celebrerà una delle grandi voci della musica classica internazionale. Dall’Arena di Verona sarà encomiato e reso omaggio speciale a "Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo", verrà ripercorsa la carriera artistica e l’eredità del celebre tenore emiliano capace di portare l’opera lirica al grande pubblico.

"Pavarotti 90" dall’Arena di Verona: anticipazioni e ospiti

Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona sul palcoscenico saliranno tantissimi ospiti, colleghi e celebri volti dello spettacolo e del panorama musicale nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti salirà sul palcoscenico il tenore Andrea Bocelli, la cui amicizia è nata da un litigio pazzesco. "Luciano è stato fondamentale", ha raccontato Bocelli in un’intervista, "Se posso cantare come faccio oggi è perché ho acquisito una tecnica giusta grazie a lui. Credo che avesse un’onesta ammirazione per la mia voce, mi ha chiamato a cantare per il suo matrimonio". Un legame molto stretto quello tra i due straordinari tenori e cantanti apprezzati a livello mondiale, tant’è vero che Bocelli si è esibito sia durante il suo matrimonio con Nicoletta Mantovani, sia ai funerali.

Tra gli altri artisti e colleghi che saliranno sul palco dell’Arena ci sarà Placido Domingo, che ebbe un rapporto contrastante con il tenore e rivale Luciano Pavarotti. "Quello che abbiamo fatto con Luciano Pavarotti è qualcosa che non si può cambiare, non si può ripetere", ha detto Domingo tempo fa a Domenica Live. La rivalità tra i due tenori si è spenta quando decisero di sostenere l’amico e collega spagnolo Josè Carreras per raccogliere dei fondi necessari per la Fondazione. Gli artisti ed i colleghi del celebre tenore modenese saranno accompagnati dall’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti che in tutti questi anni ha sempre portato avanti la missione del Maestro sostenendo giovani talenti lirici e iniziative benefiche.

Lo straordinario concerto-evento "Pavarotti 90" sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 mercoledì 5 novembre. Si tratta di un appuntamento musicale e televisivo da non perdere!

Potrebbe interessarti anche

Nicoletta Mantovani

Nicoletta Mantovani, chi è il nuovo marito dopo Luciano Pavarotti e cosa fa oggi

La vedova del grande tenore italiano si è risposata con un consulente finanziario di...
Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: la cantante rende omaggio a Lu...
Andrea Bocelli 30 - The Celebration gli ospiti stasera su Canale 5

Andrea Bocelli 30 - The Celebration, festa della musica su Canale 5 con le star di Hollywood: chi ci sarà stasera

Andrea Bocelli, festeggia la sua lunga carriera con star internazionali. Tra gli osp...
Tale e Quale Show anticipazioni 26 settembre 2025

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni

Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei pa...
Striscia la Notizia, Elisa

Mediaset, le novità di ottobre 2025: Striscia la Notizia slitta e pioggia di concerti autunnali

Un mese che mescola nuove fiction, cambiamenti inattesi nei programmi storici e il f...
andrea bocelli concerto piazza san pietro cosa successo 13 settembre

Andrea Bocelli in concerto a San Pietro, brividi in Tv: “Impressionante”. Poi fa piangere tutti con i droni e Papa Francesco

Oltre 80mila spettatori a Piazza San Pietro e diretta tv su Rete per il concerto Gra...
Matteo Bocelli

Matteo Bocelli, chi è la fidanzata e qual è il rapporto con suo padre Andrea Bocelli

Il cantante, ospite questo pomeriggio nel salotto di Verissimo, ha debuttato al fian...
Andrea Bocelli concerti in streaming nuovo brano Sinner

Andrea Bocelli: i concerti e le canzoni in streaming, nell'attesa di Polvere e gioia in coppia con Jannik Sinner

Sinner e Bocelli sorprendono con una collaborazione inedita: nasce il brano Polvere ...
amos-bocelli

Andrea Bocelli, chi è il figlio Amos. Il lavoro prestigioso e il rapporto (speciale) con il padre

Amos Bocelli, primogenito del celebre tenore, unisce la passione per la musica e gli...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti

Nicoletta Mantovani
andrea-delogu

Andrea Delogu
Alvise Rigo

Alvise Rigo
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963