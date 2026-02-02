Garlasco in Tv, la terza ‘mossa’ dei Poggi contro Alberto Stasi: il mistero delle tracce di sangue I genitori di Chiara avrebbero commissionato una nuova consulenza di parte: stasera tutte le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Si apre una nuova settimana intensa per il delitto di Garlasco, segnato dalla terza ‘mossa’ della famiglia Poggi contro Alberto Stasi. Stando a quanto riportato dal Tg1, infatti, i genitori di Chiara avrebbero commissionato una nuova consulenza di parte. Cosa succederà? Oggi lunedì 2 febbraio 2026 si tornerà a parlare del caso dell’omicidio di Chiara Poggi anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: cosa dice la nuova consulenza richiesta dai Poggi

Il dibattito mediatico intorno al delitto di Garlasco è tanto acceso quanto la battaglia legale attualmente in corso tra le parti. Da un lato la difesa di Andrea Sempio, che ha visto la sua istanza per un nuovo incidente probatorio respinta, dall’altra gli avvocati di Alberto Stasi, che dovranno fare i conti con la nuova ‘mossa’ della famiglia Poggi. Secondo fonti Rai, infatti, i genitori di Chiara avrebbero commissionato una nuova consulenza per analizzare le tracce di sangue nella villetta di via Pascoli. I riflettori sarebbero puntati sui movimenti di Alberto Stasi all’interno dell’abitazione il 13 agosto del 2007, ritenendo impossibile che l’ex fidanzato di Chiara Poggi possa avere schivato l’ampia pozza di sangue all’inizio delle scale. Dopo l’analisi dell’aggressione effettuata dal criminalista Redaelli e le perizie informatiche sul pc di Stasi secondo le quali la ragazza avrebbe visto il materiale pornografico del ragazzo la sera prima del delitto, si tratta della terza consulenza di parte avanzata dai Poggi in poche settimane.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Ospite in studio Stefano Vitelli; il giudice che nel 2009 assolse Alberto Stasi racconterà tutti i "ragionevoli dubbi" che lo portarono a prendere quella decisione. Spazio anche alla disastrosa frana di Niscemi, alla tragedia di Crans Montana e all’inchiesta del giornalista Nello Trocchia sul movente dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ Piscitelli, oltre al confronto tra il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e il giornalista e politico svizzero Filippo Lombardi su politica e attualità.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 2 febbraio 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

