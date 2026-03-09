Garlasco in Tv, la confessione di Andrea Sempio e la battaglia informatica. I dubbi sull’ultima notte di Chiara Poggi
Continua lo scontro tra le parti riguardo la cartella ‘Militare’ sul pc di Alberto Stasi: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti
È caccia alle prove nel delitto di Garlasco. In attesa di quelle che saranno le decisioni sul futuro del caso dell’omicidio di Chiara Poggi alla luce della nuova perizia Cattaneo, infatti, non si placano le discussioni sulla ricostruzione delle ultime ore della giovane vittima. La ‘battaglia’ informatica è più accesa che mai: il nodo, ovviamente, rimane la cartella contenente materiale pornografico presente sul pc di Alberto Stasi: Chiara la aprì prima di essere uccisa? Oggi lunedì 9 marzo 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose su Rai 3. A un anno dalla riapertura dell’indagine, infatti, Andrea Sempio ha parlato con Massimo Giletti. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: le parole di Andrea Sempio e la ‘guerra’ informatica
Mentre la difesa di Andrea Sempio medita di coinvolgere un nuovo medico legale per ‘rispondere’ a quelli che saranno i risultati della nuova consulenza depositata in Procura dalla dottoressa Cattaneo, nel caso Garlasco lo scontro continua anche sull’asse informatico. A fare discutere, infatti, è ancora una volta il contenuto del computer portatile di Alberto Stasi e, in particolare, la cartella denominata ‘Militare’ che al suo interno racchiudeva vario materiale pornografico. Nei vari gradi di giudizio questi contenuti non costituirono una prova diretta, ma furono comunque ritenuti un ‘elemento utile’ che portò alla condanna di Alberto Stasi. I dubbi, però, rimangono: Chiara Poggi aprì quella cartella prima del tragico 13 agosto del 2007? La ‘battaglia’ tra i consulenti di parte prosegue e sembra non essere destinata alla tregua, almeno nel breve termine.
Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera
Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. A un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, Andrea Sempio ha parlato con il conduttore e giornalista, confessando di temere un processo e di avere paura di finire in carcere. Nel corso della puntata di oggi interverrà anche il consulente informatico della difesa di Stasi; spazio anche al caso del manager Mps David Rossi e alla tragedia del piccolo Domenico, morto in seguito a un fallito trapianto di cuore.
Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 9 marzo 2026)
Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.
Guida TV
-
12 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
