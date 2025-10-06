Trova nel Magazine
Garlasco in TV, arriva la svolta: il PC ritrovato, i due carabinieri e il nuovo alibi di Sempio

Emergono nuovi dettagli ‘sfuggiti’ nelle prime indagini: gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il delitto di Garlasco è un giallo che sembra non avere fine e quasi ogni giorno spuntano nuovi dettagli destinati a cambiare il corso degli eventi. Le dimissioni di Luciano Garofano dall’incarico di consulente di Andrea Sempio e soprattutto l’arresto dell’ex procuratore Mario Venditti, indagato per corruzione, sono solo alcuni degli ultimi ‘colpi di scena’. Mentre continuano le indagini sui due ex carabinieri e il loro effettivo rapporto con Sempio, infatti, nuovi dettagli risalenti a quel tragico 13 agosto del 2007 potrebbero rappresentare un punto di svolta. Stasera si parlerà degli sviluppi del caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’arresto di Flavius Savu

Il dibattito intorno al delitto di Garlasco non conosce sosta e l’ultima settimana – come detto – è stata segnata soprattutto dalle discussioni sulle dimissioni di Luciano Garofano (ormai ex consulente di Andrea Sempio) e la nuova inchiesta sull’ex pm Mario Venditti, colui che archiviò le indagini su Sempio nel 2017 e oggi indagato per corruzione in atti giudiziari. Mentre si attendono i risultati dell’incidente probatorio, tuttavia,è proprio Andrea Sempio a rimanere l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il suo ‘alibi’ è sempre stato l’ormai famoso scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007, che però è impossibile dimostrare non sia stato utilizzato da altri. Come mostrato a Quarto Grado lo scorso venerdì, inoltre, sarebe ora spuntato un secondo scontrino risalente al giorno successivo, che secondo i genitori di Andrea dimostrerebbe che il figlio sia tornato in libreria dopo averla trovata chiusa. Un dettaglio ben più consistente potrebbe essere costituito invece dal computer di Sempio, un pc aziendale ‘sfuggito’ alle prime indagini che potrebbe contenere indizi chiave per ricostruire quanto accaduto nella villetta di via Pascoli.

Lo Stato delle Cose, la prima puntata di Massimo Giletti: le anticipazioni

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 6 ottobre 2025, infatti, Massimo Giletti tornerà al timone del terzo appuntamento stagionale in onda in prima serata su Rai 3. Al centro della puntata ci sarà ovviamente il caso Venditti e le dimissioni di Garofano, ma anche il ruolo dei due ex carabinieri che secondo i magistrati avrebbero avuto "rapporti opachi" con Andrea Sempio. Spazio anche alla pista che porterebbe agli scandali di pedofilia e abusi del santuario della Bozzola, inchiesta a cui Chiara Poggi si era interessata come dimsotrato dalla cronologia del suo computer. Nel corso della puntata si parlerà anche della situazione a Gaza e dell’inchiesta sulla concessione balneare di Mondello.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 6 ottobre 2025)

La nuova puntata de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

