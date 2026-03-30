Garlasco in Tv, la ‘nuova’ dinamica del delitto e l’enigma del muretto: spunta la telefonata del padre di Chiara Poggi La perizia Cattaneo potrebbe riscrivere la storia del delitto e il futuro di Alberto Stasi: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco si avvicina a un punto di rottura. Le ultime indiscrezioni riguardanti l’attesissima perizia Cattaneo, infatti, parlano di una ‘nuova’ dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi che potrebbe riscrivere la storia e le indagini, così come il futuro di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Oggi lunedì 30 marzo 2026 si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la perizia Cattaneo, lo scontrino di Sempio e il ‘caso’ muretto

Depositata in Procura dalla dottoressa Cristina Cattaneo – incaricata di riesaminare tutti gli elementi e i reperti relativi all’omicidio di Chiara Poggi – la nuova perizia sul delitto di Garlasco potrebbe presto riscrivere la storia di uno dei casi più discussi di sempre della cronaca nera italiana. Stando agli ultimi rumor, infatti, nella relazione della prof. Cattaneo si parlerebbe di una ‘nuova’ dinamica dell’aggressione, ricollocando anche l’orario della morte di Chiara (uno degli elementi che portò alla condanna di Alberto Stasi). Spettatore più che interessato agli ultimi aggiornamenti, naturalmente, è Andrea Sempio, al momento unico indagato. Il suo (presunto) alibi dello scontrino è tornato a fare discutere, dal momento che potrebbe non appartenere a lui. Uno scambio di messaggi tra la madre e un vigile, infatti, fa sorgere nuovi dubbi. Un altro mistero irrisolto rimane il muretto rotto della villetta di via Pascoli: come emerso anche da una telefonata del tempo da parte del padre di Chiara agli investigatori, la cinta non sarebbe stata danneggiata prima del 13 agosto del 2007, ma secondo le ricostruzioni non sarebbero stati né i carabinieri né Alberto Stasi a romperla scavalcando.

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Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Focus, ovviamente, sulle ultime indiscrezioni sulla perizia Cattaneo e sullo scontrino di Andrea Sempio. In studio ci saranno anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto di Stasi, l’ex comandante dei Ris Luciano Garofano e Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente. Spazio poi al caso delle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e al conuseto intervento di Michele Santoro.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 30 marzo 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

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