Garlasco in TV, nuovi colpi di scena: la mossa choc dei carabinieri e la verità del generale Garofano La Procura di Brescia potrebbe applicare le norme antiterrorismo per smascherare il ‘sistema Pavia’: stasera le ultime a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti

Si apre un’altra settimana molto calda per il delitto di Garlasco. Mentre la Procura di Pavia continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, la maxi-inchiesta aperta dalla Procura di Brescia sul caso corruzione sta per entrare nel vivo. I nomi e le prove sono sempre di più; l’obiettivo, naturalmente, rimane quello di smascherare l’intero giro di soldi, il ‘sistema Pavia’. Stasera si tornerà a parlare del caso Garlasco a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3, dove parlerà anche Luciano Garofano, ex consulente di Andrea Sempio. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la clamorosa richiesta dei carabinieri

In attesa dei risultati delle nuove analisi sull’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco si sta rivelando una vera e propria matrioska che sembra non finire mai. Sotto la lente d’ingrandimento, infatti, ci sono ora i flussi di denaro che nel 2017 portarono all’archiviazione di Andrea Sempio. Il padre Giuseppe è indagato per corruzione, così come l’ex procuratore Mario Venditti (a cui la famiglia Sempio avrebbe versato 20-30mila euro per scagionare il figlio). Le cose, tuttavia, si sono fatte ancora più complicate, con i rapporti tra i Sempio e altri nomi chiave (come il maresciallo Giuseppe Spoto) tutti da chiarire. L’obiettivo – come detto – è quello di ricostruire l’intera rete di corruzione tra avvocati, forze dell’ordine e magistrati che avrebbe operato in tutto il territorio, il cosiddetto ‘sistema Pavia’. Ecco perché il nucleo investigativo dei carabinieri avrebbe chiesto alla Procura di Brescia l’applicazione delle norme antiterrorismo, in modo tale da ottenere tutti i tabulati telefonici degli ultimi se anni e non solo degli ultimi due, come sarebbe previsto dalle indagini ordinarie.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si parlerà degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Oggi lunedì 3 novembre 2025 in prima serata su Rai 3 parlerà anche il generale Luciano Garofano, ex consulente di Sempio, al centro di una bufera per una consulenza sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Nel corso della puntata si tornerà anche sul caso della Gintoneria di Milano attraverso le voci di coloro che hanno vissute alcune di quelle notti all’insegna del sesso e degli eccessi: Davide Lacerenza, Stefania Nobile e Wanna Marchi.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 3 novembre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

