Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Lo Stato delle Cose: Giletti svela la verità di Garofalo su Garlasco, poi nuove rivelazioni su David Rossi

Oggi lunedì 28 settembre 2026 in prima serata va in onda la terza puntata stagionale del programma di Rai 3: in studio l’ex comandante del Ris di Parma

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Terza puntata stagionale per Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 28 settembre 2026, infatti, Massimo Giletti torna al timone del programma dedicato a cronaca e attualità. Ampio spazio verrà ovviamente dedicato al delitto di Garlasco, ma non solo, a partire dagli ultimi aggiornamenti sul caso David Rossi. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 3 alle 21:20. Scopriamo tutte le anticipazioni dell’ultima puntata e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’ex comandante Luciano Garofano a Lo Stato delle Cose

Il caso Garlasco torna al centro de Lo Stato delle Cose con un nuovo capitolo destinato a concentrarsi sulla posizione del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma. A pochi giorni dalla chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio, infatti, Garofano è stato sentito dalla Procura di Pavia. Una convocazione che apre nuovi interrogativi: perché i magistrati hanno deciso di ascoltarlo proprio in questa fase dell’inchiesta? Massimo Giletti approfondirà dunque il ruolo e le dichiarazioni dell’ex comandante del Ris, chiamato a fornire elementi nell’ambito degli ultimi sviluppi investigativi sul caso. In studio ci sarà proprio Garofano, ma anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità. Il confronto sarà dedicato alle questioni ancora aperte e agli elementi emersi nelle indagini, mentre l’attenzione della Procura si concentra sulla fase conclusiva delle indagini preliminari che riguardano Sempio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Massimo Giletti e la terza puntata su Rai 3: il caso David Rossi, fu suicidio o omicidio?

Al centro della puntata di questa sera ci sarà anche il caso di David Rossi, il manager di Monte dei Paschi di Siena. Secondo le anticipazioni, infatti, i Ris e la commissione parlamentare d’inchiesta compiono un ulteriore passo nell’attività volta a dimostrare la tesi dell’omicidio, in alternativa a quella del suicidio. In studio intervengono il presidente della Commissione parlamentare, Vinci, e Carolina Orlando, figlia di Rossi. Spazio inoltre a un’inchiesta dalla Sicilia sul rapporto tra mafia e sanità pubblica, con particolare attenzione a uno dei maggiori ospedali di Palermo, e a un nuovo approfondimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci, con il focus sul movente politico legato all’arresto di Valter Lavitola e sui suoi controversi affari.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose stasera in tv e streaming (lunedì 28 settembre 2026)

Condotto da Massimo Giletti, de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma.

Potrebbe interessarti anche

Lo Stato delle Cose - Massimo Giletti

Lo Stato delle Cose, Giletti riparte da Garlasco e mostra gli scritti inediti di Sempio: cosa succede

Oggi lunedì 14 settembre 2026 in prima serata riparte il programma di Rai 3 con una ...
Massimo Giletti

Giletti irrompe su Garlasco, lo scoop e l’intercettazione di Sempio mai sentita: cosa vedremo a Lo Stato delle Cose

Nella puntata di stasera, 21 settembre 2026, il conduttore analizzerà un nuovo audio...
Andrea Sempio

Garlasco, la difesa di Sempio rompe il silenzio sulle nuove prove della Procura: "Dobbiamo leggere ciò che è stato depositato"

A pochi giorni dal nuovo avviso di chiusura delle indagini, l’avvocato di Andrea Sem...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, Andrea Sempio perde casa e lavoro: torna a vivere con i genitori. Cosa succede

Giorni difficili per il 38enne unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: staser...
salvo sottile ore 14

Ore 14 di Sera, Sottile completa la successione di Milo Infante e debutta con uno scoop su Garlasco: cosa succede

Salvo Sottile arriva alla conduzione - anche - di Ore 14 Sera, al posto di Milo Infa...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la chiusura delle indagini si avvicina: fuga e tracce mancanti scagionano Sempio

Al momento non esisterebbero che indizi contro l’unico indagato: stasera gli ultimi ...
Andrea Sempio e Angela Taccia

Garlasco in Tv, Taccia contro Giletti: "Nessuna prova, lei non è Dio in Terra". L'appunto di Sempio con una data che ricorda il delitto

Nella prima puntata de Lo Stato delle Cose lunedì 14 settembre 2026 Massimo Giletti ...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, dai vecchi video dei Carabinieri ai nuovi dubbi sui rifiuti: la Procura stringe su Andrea Sempio

Torna a fare discutere anche la gestione dell’immondizia di casa Poggi: stasera gli ...
Chiara Poggi Luciano Garofano

Garlasco, Garofano smonta l'inchiesta: "Teorie gravissime e senza fondamento, rendono like". Così ribalta accuse e sospetti

La Procura di Pavia non ha dubbi, l'autore del delitto di Chiara Poggi è Andrea Semp...

Ford

Nuova Ford BlueCruise

Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»

LEGGI

Personaggi

Daniele Piervincenzi

Daniele Piervincenzi
Alessandro Sortino

Alessandro Sortino
Nathan Kiboba

Nathan Kiboba
Selma Ezzine

Selma Ezzine

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963