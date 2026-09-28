Lo Stato delle Cose: Giletti svela la verità di Garofalo su Garlasco, poi nuove rivelazioni su David Rossi Oggi lunedì 28 settembre 2026 in prima serata va in onda la terza puntata stagionale del programma di Rai 3: in studio l’ex comandante del Ris di Parma

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Terza puntata stagionale per Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 28 settembre 2026, infatti, Massimo Giletti torna al timone del programma dedicato a cronaca e attualità. Ampio spazio verrà ovviamente dedicato al delitto di Garlasco, ma non solo, a partire dagli ultimi aggiornamenti sul caso David Rossi. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 3 alle 21:20. Scopriamo tutte le anticipazioni dell’ultima puntata e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’ex comandante Luciano Garofano a Lo Stato delle Cose

Il caso Garlasco torna al centro de Lo Stato delle Cose con un nuovo capitolo destinato a concentrarsi sulla posizione del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma. A pochi giorni dalla chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio, infatti, Garofano è stato sentito dalla Procura di Pavia. Una convocazione che apre nuovi interrogativi: perché i magistrati hanno deciso di ascoltarlo proprio in questa fase dell’inchiesta? Massimo Giletti approfondirà dunque il ruolo e le dichiarazioni dell’ex comandante del Ris, chiamato a fornire elementi nell’ambito degli ultimi sviluppi investigativi sul caso. In studio ci sarà proprio Garofano, ma anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità. Il confronto sarà dedicato alle questioni ancora aperte e agli elementi emersi nelle indagini, mentre l’attenzione della Procura si concentra sulla fase conclusiva delle indagini preliminari che riguardano Sempio.

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Massimo Giletti e la terza puntata su Rai 3: il caso David Rossi, fu suicidio o omicidio?

Al centro della puntata di questa sera ci sarà anche il caso di David Rossi, il manager di Monte dei Paschi di Siena. Secondo le anticipazioni, infatti, i Ris e la commissione parlamentare d’inchiesta compiono un ulteriore passo nell’attività volta a dimostrare la tesi dell’omicidio, in alternativa a quella del suicidio. In studio intervengono il presidente della Commissione parlamentare, Vinci, e Carolina Orlando, figlia di Rossi. Spazio inoltre a un’inchiesta dalla Sicilia sul rapporto tra mafia e sanità pubblica, con particolare attenzione a uno dei maggiori ospedali di Palermo, e a un nuovo approfondimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci, con il focus sul movente politico legato all’arresto di Valter Lavitola e sui suoi controversi affari.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose stasera in tv e streaming (lunedì 28 settembre 2026)

Condotto da Massimo Giletti, de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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