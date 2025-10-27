Garlasco, dinamica ribaltata: delitto in più fasi e nuovo orario della morte. Da Sempio a Stasi, le ultime news
Il risultato dei nuovi esami potrebbe rafforzare l’alibi dell’ex fidanzato e riscrivere la storia: stasera le ultime a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti
Si apre una settimana ‘bollente’ per il delitto di Garlasco. Mentre il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere l’intero Paese, infatti, i nuovi esami potrebbero cambiare per sempre il corso delle indagini e riscrivere la storia. Sotto la lente d’ingrandimento, ovviamente, ci sono i risultati della consulenza affidata alla professoressa Cattaneo e delle analisi alle quali si è dovuto sottoporre Andrea Sempio a Milano. Cosa succederà? Stasera si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: nuovi esami e accertamenti, Andrea Sempio e Alberto Stasi
L’esito della consulenza affidata dalla Procura di Pavia alla professoressa Cattaneo – chiamata a rianalizzare tutti i reperti e rivalutare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi – potrebbe portare a sviluppi clamorosi e riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Stando a quanto rivelato da Il Giornale, infatti, al momento i nuovi accertamenti farebbero pensare a un orario della morte differente: al contrario di quanto stabilito nei processi, Chiara non sarebbe stata uccisa prima delle 9:35, il che farebbe pensare a un delitto in più fasi (con la giovane forse a difendersi). L’ora dell’omicidio è stato uno degli elementi fondamentali per la condanna in via definitiva di Alberto Stasi, il quale vedrebbe così il suo alibi riprendere forza. Anche Salvo Sottile è intervenuto sui social per raccontare quella che potrebbe essere la ‘nuova’ dinamica di quanto accaduto in via Pascoli. Nel frattempo si attendono i risultati degli esami antropometrici ai quali si è dovuto sottoporre Andrea Sempio all’Istituto di Medicina di Milano, su ordine del pm Giuliana Rizza. Se il suo profilo risultasse compatibile con la BPA effettuata dal Ris di Cagliari e con le tracce di profilo ignoto maschile trovate sotto le unghie di Chiara non sono da escludere clamorosi colpi di scena, anche e soprattutto grazie alle nuove tecnologie utilizzabili rispetto a 18 anni fa.
Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera
Stasera si parlerà degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Nella puntata di oggi lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Rai 3. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarà ovviamente la convocazione di Andrea Sempio e i risultati delle misurazioni. In studio anche l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, e Armando Palmegiani, nuovo consulente di Sempio. Nel corso del programma si tornerà anche sull’attentato a Sigfrido Ranucci e sul caso della spiaggia di Mondello gestita dalla società Italo Belga.
Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 27 ottobre 2025)
Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.
