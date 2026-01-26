Garlasco in Tv, svolta della difesa di Sempio: la richiesta choc sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Cosa succede
Gli avvocati di Andrea Sempio chiedono al gip l’incidente probatorio sui due computer: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti
Si apre una nuova settimana ‘bollente’ per il caso Garlasco. Tutti i riflettori sono ora puntati sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi; gli avvocati di Andrea Sempio chiedono infatti al gip l’incidente probatorio su tutti i dispositivi e una decisione potrebbe arrivare già entro la fine della settimana. Immediata, ovviamente, la reazione della difesa di Stasi, ma nelle scorse settimane anche la famiglia Poggi si era detta pronta a richiedere nuove analisi. Cosa succederà? Oggi lunedì 26 gennaio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la richiesta dei legali di Andrea Sempio cambia tutto
Il dibattito sul delitto di Garlasco è più acceso che mai e ora – come detto – l’attenzione si sta concentrando sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La difesa di Andrea Sempio – al momento unico indagato per l’omicidio del 13 agosto del 2007 – chiede l’incidente probatorio su entrambi i dispositivi elettronici per fare chiarezza soprattutto sugli accessi e sui contenuti, alla caccia del famigerato movente. Già nelle ultime settimane i consulenti della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, avevano anticipato questa ‘mossa’ parlando della possibile richiesta di nuovi esami; ora toccherà al pubblico ministero se procedere o respingere l’istanza. Gli avvocati di Stasi hanno già definito questa richiesta "assolutamente anomala".
Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera
Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. La puntata di oggi lunedì 26 gennaio 2026 si concentrerà sull’omicidio di Chiara Poggi e ovviamente sulla ‘mossa’ degli avvocati di Andrea Sempio, pronti a chiedere l’incidente probatorio sul pc di Chiara e su quello di Alberto Stasi. Spazio anche alla tragedia di Crans-Montana e alla discussa scarcerazione del proprietario del locale Jacques Moretti, ma anche ad alcuni rapporti tra il sistema sanitario del palermitano e Cosa Nostra, oltre al consueto confronto con Michele Santoro su politica e attualità.
Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 26 gennaio 2026)
Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.
