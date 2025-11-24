Garlasco in Tv, il giallo dei verbali falsi e il racconto che non torna. Parla l’ex maresciallo delle prime indagini Continuano a fare discutere la ricostruzione del 2007 e il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi: stasera le ultime news a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si apre una nuova settimana di indagini sul delitto di Garlasco. Mentre il possibile ritrovamente del Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi continua a fare discutere, infatti, negli ultimi giorni si è tornati a parlare anche della ricostruzione di quanto accaduto nel 2007, con l’allarme lanciato dall’ex maresciallo Francesco Marchetto su presunti ‘verbali falsi’. Oggi lunedì 24 novembre 2025 si tornerà sul caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la denuncia dell’ex maresciallo Marchetto

Con la Procura di Brescia impegnata nell’inchiesta sul caso corruzione, in una vera e propria battaglia tra decreti e ricorsi per entrare in possesso dei cellulari dell’ex pm Venditti e fare chiarezza sul ‘sistema Pavia’, a tenere banco nelle ultime ore è il ‘nodo’ legato al Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi, ma non solo. Se da un lato, infatti, l’avvocato Angela Taccia ha preferito non commentare le voci secondo le quali il materiale genetico sarebbe ricondubile al suo amico e assistito Andrea Sempio, dall’altro si è tornati a discutere su quanto successo in quel tragico 13 agosto del 2007. A lanciare l’allarme, ancora una volta, è stato l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, che ha accusato l’ex colonnello Gennaro Cassese (suo superiore ai tempi del delitto), di avere raccolto e firmato quattro verbali falsi. Cassese avrebbe infatti portato Alberto Stasi nel suo ufficio prima dell’interrogatorio senza autorizzazione e gli avrebbe fatto vedere alcune foto della scena del delitto, generando ‘confusione’ nella ricostruzione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e del giallo sulla ricostruzione dei fatti risalenti al 13 agosto del 2007 anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, attraverso le voci dei protagonisti: l’ex maresciallo dei caraninieri Francesco Marchetto e l’ex colonnello Gennaro Cassese. Spazio anche al caso Emanuela Orlandi con alcuni nuovi documenti legati alla vicenda di Mario Meneguzzi (zio acquisito della ragazza e pedinato al tempo della sua scomparsa9, oltre che all’inchiesta sulla concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo belga. Ospiti della puntata Michele Santoro e Bruno Vespa, protagonisti di un confronto sull’attualità e sulla politica.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 24 novembre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Potrebbe interessarti anche