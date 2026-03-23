Garlasco in Tv, la svolta sull’orario e la decisione di Roberta Bruzzone sugli audio La Cattaneo potrebbe cambiare la storia e ribaltare le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si prospettano giorni di fuoco per il delitto di Garlasco. Il già chiacchieratissimo caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, è stato stravolto dall’ennesimo scossone. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la perizia Cattaneo avrebbe ‘spostato’ l’orario della morte di Chiara e riscritto la dinamica, ribaltando forse per sempre le indagini. Continua a tenere banco, intanto, il ‘caso’ Roberta Bruzzone. Oggi lunedì 23 marzo 2026 si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi e il caso Roberta Bruzzone

Lo scoop dell’edizione delle 20 di ieri del Tg1 ha parlato di un ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi che potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Stando agli ultimi rumor, infatti, tra gli attesissimi risultati della consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo ci sarebbe anche il ricollocamento dell’ora dell’omicidio, ‘spostando’ di fatto la morte a mezz’ora dalla colazione e in una finestra temporale ben più ampia dei celebri 23 minuti che portarono alla condanna di Alberto Stasi. A questo si aggiungono i tempi più lunghi dell’aggressione, violenta e prolungata contro la giovane intenta a difendersi, a contrario di quanto ritenuto in passato. Gli elementi per ribaltare le indagini, insomma, sembrano esserci tutti; a tutto ciò si aggiunge il mistero degli audio ‘spariti’, almeno secondo Roberta Bruzzone. La criminologa ha infatti parlato di un nuovo possibile movente individuabile in messaggi vocali (in suo possesso) che non sarebbero mai stati depositati in Procura. Bruzzone si è detta pronta a farlo e ha anche definito il ruolo di Andrea Sempio al momento solo "collaterale, periferico, ci sono altri".

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Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. In studio ci saranno anche Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, Antonio De Rensis, avvocato di Alberto di Stasi, l’ex comandante dei Ris Luciano Garofano e Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente. Spazio poi al caso del piccolo Domenico, morto in seguito a un trapianto di cuore fallito, e all’inchiesta su Hydra.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 23 marzo 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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