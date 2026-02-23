Trova nel Magazine
Garlasco in Tv, la perizia decisiva e il ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi ribaltano tutto: il futuro di Andrea Sempio

C’è grande attesa per la consulenza che la dottoressa Cattaneo depositerà a breve in Procura: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La perizia ‘decisiva’ sta per arrivare e, ovviamente, tutti gli occhi sono puntati sul delitto di Garlasco. L’anatomopatologa Cristina Cattaneo, infatti, consegnerà a breve in Procura la sua consulenza sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di una relazione che potrebbe riscrivere la storia (a partire dall’orario del delitto della giovane) e ribaltare le indagini, oltre a stabilire quello che sarà il futuro di Andrea Sempio, il quale potrebbe essere rinviato a giudizio. Oggi lunedì 23 febbraio 2026 si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la perizia Cattaneo e l’orario di morte di Chiara Poggi

C’è grande attesa per la consulenza che la dottoressa Cristina Cattaneo depositerà a breve in Procura. L’antropologa forense e medico legale è stata incaricata come consulente tecnico di riesaminare tutti gli elementi e i reperti del delitto di Garlasco e la nuova perizia potrebbe essere in questo senso a dir poco decisiva, andando a riscrivere la storia di uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana. Dall’arma del delitto al possibile concorso di più persone fino all’orario di morte Chiara Poggi, insomma, tutto è ancora in gioco. Una ‘nuova’ ora del decesso della giovane (fissata tra le 9:12 e le 9:36), in particolare, potrebbe scagionare clamorosamente Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere proprio per la mancanza di un alibi prima delle 9:36, quando il suo computer fu attivato per la stesura della tesi. "Fondamentale sarà quello che dirà Cristina Cattaneo sull’orario dell’omicidio, se lo posticipasse o lo anticipasse cambierebbe tutto" ha già fatto sapere Marina Baldi, genetista e consulente di Andrea Sempio. Per il 37enne vigevanese, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, i risultati della ‘perizia Cattaneo’ saranno fondamentali per scoprire se si procederà con un rinvio a giudizio o se il tutto verrà archiviato ancora una volta.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti (che a marzo sarà costretto a chiudere i battenti), con un particolare focus sulla figura Andrea Sempio, indagato ormai da oltre un anno. In studio ci saranno la sua avvocata e storica amica Angela Taccia e l’avvocato Antonio De Rensis. legale di Alberto Stasi. Insieme a loro, Luciano Garofano, ex Comandante del Ris, e il direttore di Gente Umberto Brindani. Nel corso della puntata spazio anche alla tragedia di Crans Montana (con il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e il giornalista svizzero Marco Bazzi ospiti) e all’inchiesta su Hydra, oltre al confronto con Marco Travaglio sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 23 febbraio 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Programmi

