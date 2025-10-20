Garlasco in Tv, ancora scoop: da Giletti la nuova verità di Massimo Lovati e gli strani riti purificatori L’ex avvocato di Andrea Sempio parla a pochi giorni dalla revoca del mandato difensivo: stasera gli ultimi sviluppi a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti

Il complesso mosaico del delitto di Garlasco ha perso un tassello con l’uscita di scena di Massimo Lovati. L’ormai ex avvocato di Andrea Sempio, però, è destinato a fare discutere ancora. A pochi giorni dalla revoca del mandato difensivo, infatti, Lovati si racconterà stasera anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la verità di Massimo Lovati

La scorsa settimana il licenziamento di Massimo Lovati ha cambiato le carte in tavola nel pieno delle indagini sul delitto di Garlasco. Con l’aula all’orizzonte, infatti, Andrea Sempio ha deciso di revocare il mandato dell’avvocato ed è ora alla ricerca di un nuovo legale da affiancare all’amica Angela Taccia nella difesa. Lovati ha pagato caro le sue pesanti dichiarazioni sul caso Yara Gambirasio a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, e l’inchiesta per diffamazione ai danni dell’ufficio Giarda, che per anni difese Alberto Stasi. Oggi lunedì 20 ottobre 2025, però, l’avvocato romperà il silenzio e tornerà a Lo Stato delle Cose, dove spiegherà i ‘veri motivi’ della decisione di Andrea Sempio e non solo. Ospite di Massimo Giletti su Rai 3, Massimo Lovati parlerà anche di Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio ed è ora indagato per corruzione in atti giudiziari; la maxi-inchiesta potrebbe svelare una volta per tutte l’intero apparato di corruzione del ‘sistema Pavia’. Spazio anche alle famose ‘teorie’ di Lovati, che tornerà a parlare della pista che collegherebbe l’omicidio di Chiara Poggi agli orrori del Santuario della Bozzola. Il rettore Don Gregorio sarebbe coinvolto in scandali sessuali e strani riti purificatori, segreti inconfessabili di cui Chiara Poggi sarebbe venuta conoscenza dando il via a una ‘catena’ di omicidi. Lovati ha confidato la sua ‘teoria’ a Fabrizio Corona: di cosa si tratta?

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera a Lo Stato delle Cose si tornerà dunque a parlare del delitto di Garlasco e non solo. Nella puntata di oggi lunedì 20 ottobre 2025 condotta da Massimo Giletti su Rai 3, infatti, ci sarà spazio anche per il confronto tra il presidente del PD Stefano Bonaccini e il direttore del Tempo Tommaso Cerno, oltre che all’inchiesta sulla Società Italo Belga che da quasi cento anni ha la concessione della spiaggia di Mondello.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 20 ottobre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

