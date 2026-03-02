Garlasco in Tv, l’arma multipla e il nuovo orario che scagionerebbe Stasi. Gli indizi (e i dubbi) sul killer Dopo la relazione depositata dalla dottoressa Cattaneo si accendono gli animi tra le parti: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Il delitto di Garlasco si prepara a un grosso scossone. Con la perizia depositata dalla dottoressa Cristina Cattaneo in Procura, infatti, si sta per aprire una nuova, decisiva, fase del caso più discusso della storica recente della cronaca nera italiana. In ballo, infatti, ci sono ancora alcuni dettagli decisivi per la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi, dall’arma del delitto all’orario della morte della giovane vittima, vale a dire i famosi 23 minuti che portarono alla condanna dell’ex fidanzata Alberto Stasi. Oggi lunedì 2 marzo 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’ipotesi dell’arma multipla e l’orario della morte di Chiara Poggi

C’è ovviamente grande attesa per quelli che sono i contenuti della relazione consegnata dalla professoressa Cristina Cattaneo alla Procura di Pavia, ma gli ‘scontri’ tra le parti sono già iniziati. Incaricata come nuova consulente tecnico, l’anatomopatologa ha riesaminato tutti gli elementi e i reperti del caso Garlasco e la nuova perizia potrebbe essere decisiva, andando a rimettere in discussione l’intera dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Tutti gli occhi sono naturalmente puntati sull’arma del delitto (mai individuata) e soprattutto sulla collocazione temporale della morte della giovane vittima. Valutando le ferite sul corpo di Chiara, non è da escludere la pista di più armi (il che rafforzerebbe anche l’ipotesi di più persone coinvolte), mentre se l’orario della morte della ragazza dovesse rientrare in una finestra più ampia dei famosi 23 minuti (tra le 9:12 e le 9:35) cadrebbe uno degli elementi fondamentali che portò alla condanna dell’ex fidanzata Alberto Stasi. Secondo il professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina Legale alla Sapienza di Roma, non ci sarebbero dubbi su entrambe le cose, dal momento che le ferite presenterebbero "una tipologia lesiva diversa" e i 23 minuti sarebbero una fascia di tempo "troppo ristretta e non attendibile".

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Dopo la notizia del prolungamento di questa stagione 2025/26 fino ad aprile, oggi si discuterà anche dell’orario di morte di Chiara Poggi con gli avvocati di Stasi, Giada Boccellari e Antonio De Rensis, ma anche la genetista Marina Baldi e il medico legale Vittorio Fineschi, oltre a Luciano Garofano e Umberto Brindani. Nel corso della serata spazio anche alla triste vicenda del piccolo Domenico Caliendo e all’attacco di USA e Israele in Iran con la morte dell’ayatollah Khamenei.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 2 marzo 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

