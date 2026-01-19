Garlasco in Tv, la difesa di Stasi contro la famiglia Poggi: la verità sui contenuti a luci rosse del pc Gli avvocati hanno commentato la nuova consuelnza di parte parlando di “dati non confermati”: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Si apre un’altra settimana infuocata per il caso Garlasco, scosso dalla nuova consulenza presentata dalla famiglia Poggi. I consulenti dei genitori di Chiara hanno parlato di un accesso al pc di Alberto Stasi risalente alle 22:00 del 12 agosto del 2007 (la sera prima del delitto) e per la precisione alla cartella denominata ‘Militare’, che avrebbe contenuto materiali pornografici. Immediata la reazione della difesa di Stasi, che ha subito risposto alla consulenza di parte. Oggi lunedì 19 gennaio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: i due nuovi testimoni e le parole di Andrea Sempio

Le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco proseguono speditamente mentre la battaglia legale si concentra ora sull’informatica forense. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, è stato scosso dall’ennesimo terremoto: la nuova nuova consulenza presentata dalla famiglia della giovane vittima. I legali della famiglia Poggi Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna avrebbero accertato che Chiara il 12 agosto del 2007 – la notte prima di essere uccisa – avrebbe aperto sul pc di Alberto Stasi la cartella ‘Militare’, che al suo interno conteneva immagini pornografiche. L’accesso sarebbe stato registrato poco dopo le ore 22:00, quando Alberto si sarebbe allontanato per pochi minuti. La risposta della difesa di Stasi – come detto – non si è fatta attendere. "Il presunto dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come peraltro già stabilito in una perizia" hanno dichiarato i legali Antonio De Rensis e Giada Bocellari in una nota, facendo sapere di avere già incaricato un consulente tecnico informatico per "approfonditi accertamenti, anche e soprattutto sull’accesso al file della tesi, in ipotesi avvenuto tra le 22.09 e le 22.14". In passato il computer di Stasi fu già analizzato minuziosamente, ma – come raccontato oggi da Federica Panicucci a Mattino Cinque – non è da escludere che l’attenzione venga ora spostata anche sul pc di Chiara.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. La puntata di oggi lunedì 19 gennaio 2026 si concentrerà sull’omicidio di Chiara Poggi e in particolare sul ruolo del porno nella relazione tra la ragazza e Alberto Stasi, ma non solo. Spazio anche alla tragedia di Crans-Montana, all’ inchiesta sul consorzio mafioso Hydra e al caso Signorini, oltre al consueto confronto con Michele Santoro su politica e attualità.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 19 gennaio 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

