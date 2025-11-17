Garlasco in Tv, la pista dei soldi dei Sempio e la corruzione: nuove bordate di Lovati L’ex avvocato di Andrea Sempio ha ammesso di avere ricevuto la sua ‘parte’: stasera le ultime news a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre un’altra settimana di fuoco per il delitto di Garlasco. Mentre la Procura di Pavia continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, la maxi-inchiesta della Procura di Brescia sul caso corruzione continua a tenere banco. L’obiettivo è quello di fare chiarezza sul ruolo dell’ex pm Mario Venditti nell’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio e forse di smascherare l’intero ‘sistema Pavia’. Nell’ambito dell’inchiesta è stato sentito anche Massimo Lovati, che stasera sarà a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il caso corruzione e il ruolo di Massimo Lovati

Con la Procura di Pavia impegnata nell’intricatissimo ‘mistero’ delle impronte (fatta luce su alcune tracce repertate nella villetta di via Pascoli, attribuite a un carabiniere e a Marco Poggi, ne sarebbero spuntate un altro centinaio), tutti i riflettori del caso Garlasco sono puntati sull’inchiesta sulla rete di corruzione che avrebbe portato all’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel 2017. I pm di Brescia vogliono vederci chiaro sull’ex procuratore Mario Venditti e sui soldi versati dalla famiglia Sempio per fare scagionare il figlio. Nell’ambito della maxi-inchiesta bresciana pochi giorni fa è stato sentito anche Massimo Lovati. In quattro ore di interrogatorio l’ex avvocato di Andrea Sempio avrebbe ammesso di avere ricevuto le sue parcelle (15mila euro) in contanti e in nero dallo studio di Federico Soldani e Simone Grassi, gli altri legali sotto la lente d’ingrandimento che hanno già confessato di avere preso soldi da Giuseppe Sempio, il padre di Andrea attualmente indagato per corruzione.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e del caso corruzione anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Ospite della puntata di oggi lunedì 17 novembre 2025 in prima serata su Rai 3, Massimo Lovati sarà presente in studio per raccontare la sua verità. Spazio anche al confronto politico tra Pier Ferdinando Casini e il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, oltre al caso dello stabilimento balneare di Mondello.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 17 novembre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

