Garlasco in Tv, la svolta sull’arma del delitto e l’asso nella manica di Andrea Sempio Il 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parlerà del suo ultimo anno stasera a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti: le ultime news

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco si avvicina a una svolta decisiva. In attesa che vengano rivelati i risultati della perizia Cattaneo, infatti, lo scontro tra le parti e la ‘battaglia’ informatica continua senza sosta alla caccia del colpevole. Intorno all’omicidio di Chiara Poggi restano ancora tantissime ombre, a partire dall’arma del delitto. Secondo l’avvocato di Andrea Sempio, però, le idee della difesa sarebbero "molto chiare": cosa succederà? Oggi lunedì 16 marzo 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose su Rai 3. A un anno dalla riapertura dell’indagine, Sempio proseguirà il suo racconto con Massimo Giletti. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’arma del delitto secondo la difesa di Andrea Sempio

Mentre la ‘guerra’ informatica tra i consulenti della famiglia Poggi e la difesa di Alberto Stasi prosegue a suon di perizie, il caso Garlasco si avvicina a una fase a dir poco decisiva. A breve, infatti, si entrerà nella fase di discovery e verranno svelati i risultati della relazione depositata dalla professoressa Cattaneo in Procura. Tra i punti interrogativi più oscuri legati all’omicidio di Chiara Poggi c’è sicuramente quello dell’arma del delitto, mai individuata e per anni oggetto di discussione. Stando a quanto rivelato dall’avvocato di Andrea Sempio Liborio Cataliotti a Mattino Cinque, tuttavia, la difesa del 37enne vigevanese avrebbe le idee "molto chiare". Secondo quanto spiegato dal legale di Sempio, infatti, l’arma sarebbe una sola (e non multipla come più volte ipotizzato negli ultimi mesi) e sarebbe stata identificata attraverso l’utilizzo di un plastico della povera Chiara per ricostruire in scala reale le ferite "ricavate dalle foto che vennero fatte allora".

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Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. A poco più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, Andrea Sempio continuerà il suo racconto al conduttore riguardo lo sconvolgimento della sua vita e degli indizi a suo carico. Nel corso della puntata di oggi interverranno anche i due periti Roberto Porta e Daniele Occhetti che, nel processo di primo grado, analizzarono il pc di Stasi trovando il suo alibi. Tra gli ospiti della serata Luciano Garofano, ex comandante Ris, Umberto Brindani, direttore settimanale Gente, Antonio De Rensis, legale di Stasi e Liborio Cataliotti, avvocato di Sempio. Spazio poi al caso del piccolo Domenico, morto in seguito a un trapianto di cuore fallito, e al faccia a faccia con Antonio Di Pietro.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 16 marzo 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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