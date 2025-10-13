Garlasco in TV: la (nuova) verità di Lovati e la richiesta choc del legale di Venditti L’avvocato di Sempio racconterà quanto successo con Corona, mentre Daniele Aiello chiede che l’inchiesta sia spostata a Brescia: le ultime a Lo Stato delle Cose

La riapertura del caso del delitto di Garlasco ha assunto ormai proporzioni enormi e, nel giro di pochi mesi, il quadro si è fatto a dir poco complicato. Mentre Andrea Sempio rimane l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, infatti, il suo avvocato Massimo Lovati continua a fare discutere con le sue dichiarazioni sopra le righe e soprattutto per quanto detto a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. L’inchiesta della Procura di Brescia sul caso corruzioni, intanto, prosegue, con il legale di Mario Venditti che avrebbe avanzato una proposta (forse) decisiva. Stasera si parlerà degli sviluppi delle indagini a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la richiesta dell’avvocato di Mario Venditti

Il delitto di Garlasco procede ormai su due binari paralleli con la nuova inchiesta della Procura di Brescia sull’ex pm Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio e che ora è indagato per corruzione in atti giudiziari. Il caso dell’ex procuratore e della sua ‘squadra’ di carabinieri potrebbe infatti fare emergere un intero sistema di corruzione tra magistrati, forze dell’ordine e politici, oltre a svelare (forse) i versamenti di denaro della famiglia Sempio poco prima dell’interrogatorio di Andrea. Secondo il legale di Mario Venditti Domenico Aiello, ormai non ci sarebbero più dubbi e le due inchieste dovrebbero procedere insieme presso la Procura di Brescia. "È tutto connesso: la nuova indagine su Sempio è connessa all’attività che Pavia ha trasmesso a Brescia" ha spiegato Aiello: Una volta che un’attività di indagine compiuta nel nuovo procedimento pavese contro Andrea Sempio ha determinato l’acquisizione di una notizia di reato su un magistrato e giustamente sono stati trasmessi gli atti alla procura competente di Brescia questa attività di trasmissione degli atti ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse".

L’avvocato di Mario Venditti ha poi preso le difese del suo assistito ("Ha visto un’aggressione ingiustificata al proprio patrimonio professionale, al proprio patrimonio di valori e di certezze costruito con lavoro di anni e alla sua dignità") dando la ‘colpa’ proprio alla riapertura del caso Poggi e definendo ‘surreale’ il tutto e l’ipotesi che il colpevole non sia Alberto Stasi: "C’è una forte volontà di trovare un’alternativa diversa alla sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto il responsabile dell’omicidio di una ragazza di 26 anni".

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni: Massimo Lovati racconta la sua verità

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 13 ottobre 2025, infatti, Massimo Giletti tornerà al timone del quarto appuntamento stagionale del talk show in onda in prima serata su Rai 3. Al centro della puntata ci saranno le nuove inchieste su Mario Venditti e altri magistrati sul presunto ‘sistema’ di corruzione del pavese. L’avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati, inoltre, racconterà inoltre quanto accaduto con Fabrizio Corona a Falsissimo dopo l’enorme bufera scaturita dalle sue dichiarazioni. Spazio ovviamente anche agli sviluppi della tregua in Medio Oriente (ospite Michele Santoro) e poi un confronto sulla attualità politica italiana tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il direttore del Tempo Tommaso Cerno.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 13 ottobre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

