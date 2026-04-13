Garlasco in Tv, il nome di Sempio nel pc di Chiara Poggi: tutti gli elementi a suo carico al vaglio degli inquirenti I messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi trovati sul computer dicono di più sui loro rapporti: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco è alle battute finali. A più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, ci si avvicina al tanto atteso punto di svolta che potrebbe porre la parola fine alla vicenda più chiacchierata della cronaca nera italiana. Unico indagato, Andrea Sempio conoscerà a breve il suo futuro così come Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’assassinio della sua ex fidanzata. Al momento, però, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova perizia informatica sul computer di Chiara Poggi, che avrebbe portato alla luce anche alcuni messaggi di Sempio. Oggi lunedì 13 aprile 2026 si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni dell’ultima puntata e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: i messaggi di Andrea Sempio sul computer di Chiara Poggi

Dopo le indiscrezioni sui contenuti della perizia Cattaneo e sulla nuova relazione del Ris di Cagliari, i riflettori del caso Garlasco si sono spostati sul terzo documento chiave, vale a dire gli accertamenti informatici sul computer di Chiara Poggi. Dopo le approfondite analisi sul pc di Alberto Stasi, infatti, l’attenzione degli inquirenti si è spostata sul dispositivo della giovane vittima, a caccia della verità o di qualche indizio che possa portare a quest’ultima. Stando agli ultimi rumor, al suo interno sarebbe stato trovato anche il nome di Andrea Sempio: nel pc ci sarebbero infatti due messaggi mandati dal 37enne vigevanese all’amico di gioventù Marco Poggi, fratello di Chiara. Si tratterebbe però di due semplici sms, riguardanti la teoria della patente prima e un esame universitario poi; nessuna chat diretta con la ragazza. Da un lato emerge dunque un chiaro legame tra Sempio e la famiglia Poggi, dall’altro manca un contatto diretto con Chiara, lasciando un altro punto interrogativo. Quel che è certo è che gli inquirenti stanno passando al vaglio tutti gli elementi a carico di Andrea Sempio (soprattutto il Dna trovato sulle unghie della vittima e riconducibile al suo ramo maschile) e che a breve verrà deciso il futuro di uno dei casi più discussi di sempre; al momento il rinvio a giudizio è tutt’altro che da escludere.

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Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, stasera l’ultima puntata (con polemica): le anticipazioni

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 13 aprile 2026, infatti, andrà in onda l’ultima puntata del programma di Massimo Giletti, che ha polemizzato coi vertici Rai per la presunta chiusura anticipata. Questa sera interverrà anche Marzio Capra, il genetista della famiglia Poggi, che parlerà del ‘caso’ del Dna e non solo. Spazio poi al racconto della latitanza di Totò Riina a Malta e al caso David Rossi, oltre al conuseto confronto con Michele Santoro.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 13 aprile 2026)

Condotta da Massimo Giletti, l’ultima puntata stagionale de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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