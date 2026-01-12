Garlasco, la verità sul pc di Chiara Poggi e i due testimoni imprevisti: le ultime news dalla Tv
Spunta anche una nuova ipotesi legata all’uscita sul retro della villetta di via Pascoli: stasera le ultime news a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti
Si apre una nuova settimana e nel mondo della cronaca nera continua a tenere banco il caso Garlasco. Mentre la Procura di Pavia continua a cercare di fare luce sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, non si placano le discussioni in tv e non solo. Tra gli argomenti più ‘scottanti’ c’è ancora il computer di Chiara, ma anche le due nuove testimonianze che potrebbero dare una svolta alle indagini. Oggi lunedì 12 gennaio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, nel primo appuntamento del nuovo anno condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: i due nuovi testimoni e le parole di Andrea Sempio
Non sono mancate le polemiche sul servizio de Le Iene sul delitto di Garlasco, nel quale Alessandro De Giuseppe ha finalmente parlato dei due nuovi super-testimoni: una donna e un uomo che avrebbero fornito racconti analoghi in merito a quanto successo la mattina del 13 agosto del 2007 in via Pascoli. La lista dei testimoni si allunga, ma resta da stabilire quanto le nuove testimonianza possano contribuire alle indagini, che al momento di concentrano soprattutto sul pc di Chiara Poggi. Chi lo utilizzata oltre a lei e Marco Poggi? Stando alle ricostruzioni dei periti informatici l’ultimo file aperto dalla giovane vittima prima dell’omicidio sarebbe stato proprio il video a scuola di Andrea Sempio, al momento unico indagato. Quest’ultimo, intanto, ieri è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha dichiarato di aspettarsi un rinvio a giudizio.
Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera
Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Nel primo appuntamento del nuovo anno del talk show, infatti, ampio spazio verrà dedicato al caso dell’omicidio di Chiara Poggi, ma non solo. Spazio anche al il caso David Rossi, il responsabile della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013 (in studio la figlia Carolina Orlandi, il medico legale Robbi Manghi medico legale e Maurizio Montigiani, ex dipendente di MPS) e al consueto faccia a faccia con Michele Santoro su politica e attualità. Ospiti della puntata Massimo Lovati, Antonio De Rensis, Umberto Brindani, Luciano Garofano, Daniele Occhetti e Roberto Porta.
Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 12 gennaio 2026)
Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.
