Garlasco in Tv, il giallo del diario di Sempio: “Ossessionato da Stasi”. La sua reazione

Nuova settimana infuocata in vista per il delitto di Garlasco. Dopo la svolta sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi (ritenuto ‘compatibile’ con quello di Andrea Sempio, al momento unio indagato), infatti, le indagini potrebbero essere vicine a un punto di rottura, anche e soprattutto con la prima udienza chiave all’orizzonte. Nel frattempo, però, la vicenda si tinge ulteriormente di giallo con l’acquisizione dei diari di Sempio da parte della Procura. Oggi lunedì 1° dicembre 2025 si tornerà sul caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: i diari di Andrea Sempio

Mentre la Procura di Brescia cerca di fare chiarezza sul caso corruzione nell’ambito dell’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel 2017 e a Pavia si indaga sull’omicidio di Chiara Poggi (con la già citata svolta sul Dna ‘compatibile’ proprio con quello di Sempio), spunta un altro giallo nel caso Garlasco. La Procura ha infatti acquisito i diari del 37enne vigevanese e le sue memorie avrebbero fatto emergere qualche dettaglio non di poco conto, tanto che si è parlato di una vera e propria ‘ossessione’ nei confronti di Alberto Stasi, più volte citato. Sempio ha rispedito al mittente le accuse, intervenendo con un messaggio rivolto alla redazione di Quarto Grado per difendersi e chiarire: "Quando era uscita l’intervista di Stasi a Le Iene avevo scritto sicuramente ‘Stasi lo stanno facendo santo’. Fine. Nei miei diari non ci sono grosse riflessioni su di lui, solo frasi di poche parole. Ci saranno nei quaderni alcuni esercizi biografici in cui ripercorro la mia vita e racconto di quando mi hanno coinvolto nell’indagine nel 2016-2017".

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Il tema della serata, ovviamente, sarà il Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi e la sua riconducibilità ad Andrea Sempio, la cui posizione è inevitabilmente cambiata. Gli avvocati di Alberto Stasi si sono detti pronti a chiedere la revisione del processo e questa sera in studio ci sarà anche Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Stasi. Rimane da chiarire, inoltre, la ricostruzione dei fatti accaduti nel 2007: nuovo confronto tra i protagonisti delle prime indagini, l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’ex colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni opposte su alcuni punti cruciali dei fatti. Spazio anche al caso Emanuela Orlandi e al consueto faccia a faccia con Michele Santoro su politica e attualità.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 1° dicembre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

