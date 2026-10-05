Lo Stato delle Cose, Giletti batte su Garlasco e scandali: nuove intercettazioni e ultime news Oggi lunedì 5 ottobre 2026 la prima serata di Rai 3 torna sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi e l’attentato a Sigfrido Ranucci: tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Torna in onda Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 5 ottobre 2026, infatti, Massimo Giletti protagonista del prime time Rai alla guida del suo programma dedicato a cronaca e attualità. Riflettori puntati soprattutto sul delitto di Garlasco, ma anche sulle presunte infiltrazioni mafiose negli ospedali di Palermo e sull’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 3 alle 21:20. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti a Lo Stato delle Cose: dai test sul Dna al futuro giudiziario di Sempio

Il caso Garlasco torna al centro del dibattito dopo gli ultimi sviluppi delle indagini su Andrea Sempio. Tra gli elementi destinati a essere approfonditi durante la puntata di oggi lunedì 5 ottobre 2026 de Lo Stato delle Cose c’è ovviamente la controversa vicenda delle analisi genetiche effettuate nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Gli accertamenti avevano evidenziato risultati negativi in alcuni successivi test sul materiale genetico, un aspetto che continua a sollevare interrogativi sul modo in cui quelle analisi furono valutate e riportate negli atti processuali. A confrontarsi sul tema saranno il generale Luciano Garofano e gli uomini del Ris di Parma, insieme ad Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, Angela Taccia, legali di Andrea Sempio, e Francesco Borgonovo. Sullo sfondo resta inoltre la possibile richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, mentre le nuove intercettazioni, con riferimenti a video e immagini pornografiche, aprono ulteriori interrogativi.

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Palermo e Ranucci, le altre inchieste della serata di Massimo Giletti

La puntata di questa sera de Lo Stato delle Cose allargherà quindi lo sguardo ad altri due importanti dossier. A Palermo si torna sulle presunte infiltrazioni mafiose all’interno di alcune strutture ospedaliere, con particolare attenzione alle assunzioni nelle società che gestiscono i servizi di pulizia. Una nuova fonte, definita una "gola profonda", dovrebbe fornire nomi e ricostruzioni sui meccanismi finiti al centro dell’inchiesta. In studio sarà presente il giornalista d’inchiesta e deputato regionale Ismaele La Vardera. Spazio infine all’attentato contro Sigfrido Ranucci: l’inchiesta si arricchisce di nuovi elementi legati ai viaggi d’affari all’estero di Valter Lavitola e ai suoi rapporti con un misterioso intermediario; a ricostruire gli ultimi sviluppi saranno Nello Trocchia e Peter Gomez.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose stasera in tv e streaming (lunedì 5 ottobre 2026)

Condotto da Massimo Giletti, de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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