Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Lo Stato delle Cose, Giletti batte su Garlasco e scandali: nuove intercettazioni e ultime news

Oggi lunedì 5 ottobre 2026 la prima serata di Rai 3 torna sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi e l’attentato a Sigfrido Ranucci: tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Torna in onda Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 5 ottobre 2026, infatti, Massimo Giletti protagonista del prime time Rai alla guida del suo programma dedicato a cronaca e attualità. Riflettori puntati soprattutto sul delitto di Garlasco, ma anche sulle presunte infiltrazioni mafiose negli ospedali di Palermo e sull’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 3 alle 21:20. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti a Lo Stato delle Cose: dai test sul Dna al futuro giudiziario di Sempio

Il caso Garlasco torna al centro del dibattito dopo gli ultimi sviluppi delle indagini su Andrea Sempio. Tra gli elementi destinati a essere approfonditi durante la puntata di oggi lunedì 5 ottobre 2026 de Lo Stato delle Cose c’è ovviamente la controversa vicenda delle analisi genetiche effettuate nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Gli accertamenti avevano evidenziato risultati negativi in alcuni successivi test sul materiale genetico, un aspetto che continua a sollevare interrogativi sul modo in cui quelle analisi furono valutate e riportate negli atti processuali. A confrontarsi sul tema saranno il generale Luciano Garofano e gli uomini del Ris di Parma, insieme ad Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, Angela Taccia, legali di Andrea Sempio, e Francesco Borgonovo. Sullo sfondo resta inoltre la possibile richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, mentre le nuove intercettazioni, con riferimenti a video e immagini pornografiche, aprono ulteriori interrogativi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Palermo e Ranucci, le altre inchieste della serata di Massimo Giletti

La puntata di questa sera de Lo Stato delle Cose allargherà quindi lo sguardo ad altri due importanti dossier. A Palermo si torna sulle presunte infiltrazioni mafiose all’interno di alcune strutture ospedaliere, con particolare attenzione alle assunzioni nelle società che gestiscono i servizi di pulizia. Una nuova fonte, definita una "gola profonda", dovrebbe fornire nomi e ricostruzioni sui meccanismi finiti al centro dell’inchiesta. In studio sarà presente il giornalista d’inchiesta e deputato regionale Ismaele La Vardera. Spazio infine all’attentato contro Sigfrido Ranucci: l’inchiesta si arricchisce di nuovi elementi legati ai viaggi d’affari all’estero di Valter Lavitola e ai suoi rapporti con un misterioso intermediario; a ricostruire gli ultimi sviluppi saranno Nello Trocchia e Peter Gomez.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose stasera in tv e streaming (lunedì 5 ottobre 2026)

Condotto da Massimo Giletti, de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Massimo Giletti

Giletti irrompe su Garlasco, lo scoop e l’intercettazione di Sempio mai sentita: cosa vedremo a Lo Stato delle Cose

Nella puntata di stasera, 21 settembre 2026, il conduttore analizzerà un nuovo audio...
Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose

Lo Stato delle Cose: Giletti svela la verità di Garofalo su Garlasco, poi nuove rivelazioni su David Rossi

Oggi lunedì 28 settembre 2026 in prima serata va in onda la terza puntata stagionale...
Lo Stato delle Cose - Massimo Giletti

Lo Stato delle Cose, Giletti riparte da Garlasco e mostra gli scritti inediti di Sempio: cosa succede

Oggi lunedì 14 settembre 2026 in prima serata riparte il programma di Rai 3 con una ...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, Andrea Sempio perde casa e lavoro: torna a vivere con i genitori. Cosa succede

Giorni difficili per il 38enne unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: staser...
Ore 14 Sera

Ore 14 Sera, Salvo Sottile torna su Garlasco tra Sempio e nuove prove: poi il giallo delle morte avvelenate con la ricina

Oggi giovedì 1° ottobre 2026 in prima serata su Rai 2 torna in onda lo spin-off sera...
Andrea Sempio Massimo Giletti

Garlasco in Tv, intercettazione choc di Sempio sul 'sistema'. Giletti sbotta: "Non potete dirlo"

A Lo Stato delle Cose lunedì 21 settembre 2026 spazio al caso Garlasco, con un'inter...
Luciano Garofano Massimo Giletti

Garlasco in Tv, Garofano si difende dalle accuse: "RIS non ha depistato". Giletti non ci sta: "Stasi arrestato per quello, dovevate dirlo"

A Lo Stato delle Cose lunedì 28 settembre 2026 è intervenuto nel dibattito sul caso ...
Zona Bianca - Giuseppe Brindisi

Zona Bianca anticipazioni 27 agosto: caos (e denunce) a Garlasco e novità su Ranucci-Lavitola

Al centro anche le nuove analisi della scena del crimine: stasera gli ultimi aggiorn...
Andrea Sempio e Angela Taccia

Garlasco in Tv, Taccia contro Giletti: "Nessuna prova, lei non è Dio in Terra". L'appunto di Sempio con una data che ricorda il delitto

Nella prima puntata de Lo Stato delle Cose lunedì 14 settembre 2026 Massimo Giletti ...

HeyLight

Turismo in Italia 2026

La flessibilità dei pagamenti diventa parte dell'offerta turistica

LEGGI

Personaggi

Luciano Garofano

Luciano Garofano
Daniele Piervincenzi

Daniele Piervincenzi
Manuela Moreno

Manuela Moreno
Massimo Bossetti

Massimo Bossetti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963