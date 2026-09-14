Lo Stato delle Cose, Giletti riparte da Garlasco e mostra gli scritti inediti di Sempio: cosa succede Oggi lunedì 14 settembre 2026 in prima serata riparte il programma di Rai 3 con una nuova edizione: torna anche Michele Santoro, tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Massimo Giletti torna protagonista del prime time di Rai 3 al timone de Lo Stato delle Cose. Oggi lunedì 14 settembre 2026, infatti, il programma riparte con una nuova edizione e riaccende i riflettori sui casi più discussi dell’attualità italiana, a partire dal delitto di Garlasco. Al centro della puntata anche nuove testimonianze, inchieste e approfondimenti, con ospiti del mondo del giornalismo e il ritorno di Michele Santoro. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 3 alle 21:20. Scopriamo tutte le anticipazioni dell’ultima puntata e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: gli scritti inediti di Andrea Sempio

La prima puntata della nuova stagione de Lo Stato delle Cose riparte dal caso Garlasco, tornato al centro dell’attenzione dopo i nuovi sviluppi giudiziari e investigativi. Massimo Giletti mostrerà in esclusiva alcuni documenti inediti riconducibili ad Andrea Sempio, indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta, in particolare, di appunti e scritti personali acquisiti dagli inquirenti, che restituirebbero pensieri e stati d’animo dell’uomo in un periodo particolarmente delicato. Tra le annotazioni emergono frasi dal tono intimo e tormentato ("Devo liberarmi dall’ansia…oggi una"); in una nota datata 3 febbraio 2012 si legge: "Devo piantarla di parlare da solo e raccontarmi cose brutte". Documenti che saranno analizzati nel corso della trasmissione per cercare di comprendere il contesto nel quale furono scritti e il loro eventuale significato nell’ambito della vicenda. Spazio anche al confronto diretto tra Angela Taccia, avvocata di Sempio, e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. I due protagonisti del caso parleranno dell’attesa che stanno vivendo i loro assistiti: Sempio in vista dell’eventuale rinvio a giudizio, Stasi in relazione alla possibile revisione della condanna.

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Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, la prima puntata: le anticipazioni da Ranucci, Lavitola al ritorno di Santoro

La puntata di questa sera de Lo Stato delle Cose non si fermerà al delitto di Garlasco. Un altro approfondimento sarà dedicato all’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci e alla figura di Valter Lavitola. La redazione è arrivata fino in Africa per cercare Benjamin Chimutengo, ex socio d’affari di Lavitola e oggi suo dichiarato nemico, con l’obiettivo di ricostruire rapporti, vicende e retroscena della storia. Ad accompagnare Giletti nel racconto saranno i giornalisti Peter Gomez, Nello Trocchia, Leonardo Zellino e Moreno Pisto. Tra gli appuntamenti più attesi c’è inoltre il ritorno di Michele Santoro, chiamato ancora una volta a proporre la sua personale chiave di lettura sui principali avvenimenti italiani e internazionali. Una partenza, dunque, costruita su cronaca giudiziaria, inchieste e analisi dell’attualità, nel segno della formula che ha caratterizzato l’ultima edizione de Lo Stato delle Cose terminata tra le polemiche per la chiusura anticipata.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose stasera in tv e streaming (lunedì 14 settembre 2026)

Condotto da Massimo Giletti, de Lo Stato delle Cose va in onda tutti i lunedì a partire da stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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