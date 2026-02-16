Garlasco in Tv, la porta a soffietto di casa Poggi scatena le polemiche: perché non c’erano impronte di Stasi Si riaccende il dibattito sulla porta verso la cantina della villetta di via Pascoli: stasera tutte le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Non si placa il dibattito intorno al delitto di Garlasco, dove al centro è tornata la porta a soffietto di casa Poggi. Passaggio obbligato per il killer verso la cantina (dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi), nel corso delle indagini non furono rinvenute impronte attribuibili ad Alberto Stasi: perché? In attesa dei risultati della perizia della professoressa Cattaneo e della consulenza del dottor Redaelli, l’opinione della scienza forense italiana è quasi spaccata. Oggi lunedì 16 febbraio 2026 si tornerà a parlare del caso Garlasco Poggi anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il ‘caso’ della porta a soffietto di casa Poggi

In attesa di novità sulle tempistiche della perizia della professoressa Cattaneo (che potrebbe ribaltare le indagini), la famiglia Poggi ha commissionato una nuova consulenza e le analisi del dottor Redaelli, ex poliziotto della Scientifica di Milano, avrebbe già portato a "risultati importanti". Al centro del dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi, tuttavia, è tornato prepotentemente il ‘caso’ della porta a soffietto della villetta di via Pascoli. Si tratta – come detto – di un passaggio obbligato, che il l’assassino ha sicuramente aperto per raggiungere la cantina, dove il 13 agosto del 2007 fu trovato il corpo della giovane vittima. Sulla porta, però, non furono trovate le impronte di Alberto Stasi, l’ex fidanzato condannato a 16 anni di carcere. Questa incongruenza continua ad alimentare le discussioni e non è da escludere che si possa riesaminare proprio questo dettaglio decisivo per fare luce definitivamente sulla dinamica.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, dove si discuterà con esperti e opinionisti proprio dell’assenza delle impronte di Stasi sulla porta a soffietto. In studio ci saranno il Direttore di Gente Umberto Brindani, l’ex Comandante dei Ris Luciano Garofano e l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, oltre al genetista Ugo Ricci e Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Stasi in primo grado. Spazio anche alla tragedia di Crans Montana, con il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e il giornalista svizzero Marco Bazzi ospiti.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 16 febbraio 2026)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

