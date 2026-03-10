'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari Tuoi Lino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanzo di Mario Tobino che racconta la vita nel manicomio di Maggiano

Dopo il successo delle sue ultime interpretazioni televisive, Lino Guanciale torna protagonista su Rai Uno con una nuova fiction destinata a far discutere e riflettere. Si intitola Le libere donne ed è una miniserie in tre puntate ispirata al romanzo Le libere donne di Magliano, scritto dal poeta e psichiatra Mario Tobino. La storia è ambientata tra Lucca e Viareggio negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e porta sullo schermo una realtà complessa e spesso dimenticata: quella dei manicomi italiani. Al centro del racconto ci sono le storie delle pazienti e il rapporto umano che nasce con il medico che prova a restituire loro dignità.

Anticipazioni trama de Le libere donne: la storia di Margherita e del dottor Tobino

La vicenda prende il via con un episodio che sconvolge una piccola comunità. Margherita Lenzi fugge improvvisamente di casa e si presenta nuda davanti al Duomo, attirando l’attenzione e lo scandalo di tutti. Il marito Filippo, incapace di gestire la situazione, decide di farla internare nel manicomio femminile di Maggiano. All’interno della struttura la donna vive momenti di grande fragilità, arrivando persino a tentare il suicidio. È qui che incontra il dottor Mario Tobino, medico dal forte senso umano che crede in un approccio diverso nei confronti delle pazienti.

Tobino non considera le donne ricoverate semplicemente "malate" o "pericolose", ma persone con una storia, un dolore e una dignità da preservare. Accanto a lui lavorano il collega Anselmi e la capoinfermiera Zonin, entrambi convinti che i pazienti meritino ascolto e rispetto. Tuttavia il loro modo di vedere la psichiatria entra spesso in conflitto con quello della direzione dell’ospedale. Il direttore Roncoroni e il dottor Parisi sostengono infatti metodi molto più rigidi e invasivi, come l’elettroshock, considerato all’epoca uno degli strumenti principali di trattamento.

Cast, personaggi e data di uscita della fiction Rai

Nel manicomio di Maggiano convivono molte altre donne, ognuna con una storia difficile alle spalle. Tra loro ci sono Galli, Faina, Gabi, Lilli e Marta: pazienti considerate folli e spesso dimenticate dalla società. Proprio attraverso i loro racconti la fiction mostra quanto fosse sottile il confine tra malattia, solitudine e giudizio sociale in quegli anni. Il romanzo di Mario Tobino, da cui la serie è tratta, nasce infatti dall’esperienza diretta dello scrittore, che per anni visse all’interno dell’ospedale psichiatrico dove lavorava, per restare vicino ai suoi pazienti e comprenderne davvero le sofferenze.

Nel corso della storia riappare anche Paola Levi Olivetti, il grande amore di Tobino, che riemerge dal passato portando con sé emozioni e ricordi mai completamente sopiti. Il cast della miniserie vede Lino Guanciale nei panni del dottor Mario Tobino. Accanto a lui troviamo Fabrizio Biggio nel ruolo di Anselmi, Grace Kicaj che interpreta Margherita Lenzi e Paolo Briguglia nei panni del marito Filippo. Completano il cast Francesca Cavallin nel ruolo della capoinfermiera Zonin, Paolo Giovannucci come direttore della struttura e Massimo Nicolini nei panni del dottor Parisi. Tra le pazienti troviamo invece Pia Lanciotti (Galli), Dodi Conti (Faina), Marta Bulgherini (Gabi), Gea Dall’Orto (Lilli) e Ianua Coeli Linhart (Marta), mentre Gaia Messerklinger interpreta Paola Levi Olivetti. Le libere donne andrà in onda su Rai Uno a partire da stasera, martedì 10 marzo in prima serata, alle 21.30.

Le Libere Donne quante puntate sono

La prima stagione della fiction Libere Donne si comporrà di 6 episodi divisi in 3 puntate che andranno in onda in prima serata al martedì sera. Come accade sempre per le fiction più attese, Affari Tuoi chiuderà i battenti qualche minuto prima del soluto su Rai 1 per permettere alla serie Tv di non iniziare troppo tardi. Ecco il calendario nel dettaglio:

Prima puntata : martedì 10 marzo 2026

: martedì 10 marzo 2026 Seconda puntata : martedì 17 marzo 2026

: martedì 17 marzo 2026 Terza puntata: martedì 24 marzo 2026

