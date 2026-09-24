Le Iene 2026, colpo di scena di inizio di stagione: Veronica Gentili apre con uno scoop sul caso Yara Gambirasio e Bossetti Le Iene tornano su Italia 1 il 24 settembre con Veronica Gentili: tra gli ospiti Jalisse, Álvaro Soler e Roy Paci e nuovi approfondimenti di cronaca.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Tutto pronto per il ritorno de Le Iene. La nuova stagione del programma debutta oggi, giovedì 24 settembre 2026, in prima serata su Italia 1, con Veronica Gentili ancora alla conduzione. Al suo fianco ci sarà una nuova squadra di comici composta da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. La formula del programma resta invece quella ormai consolidata, tra inchieste, reportage, interviste e servizi degli inviati. Per il debutto sono già stati svelati alcuni ospiti e diverse anticipazioni sui casi che verranno affrontati.

Le Iene 2026, ospiti e anticipazioni della prima puntata

La prima puntata della nuova stagione de Le Iene si preannuncia particolarmente ricca. In studio, insieme a Veronica Gentili, arriveranno Jalisse, Welo, Álvaro Soler e Roy Paci. Nel corso dell’edizione non mancheranno poi altri protagonisti del mondo della musica, dello sport, dell’arte e del cinema, alcuni dei quali saranno coinvolti anche in monologhi dedicati a temi di attualità. Tra i servizi annunciati per il debutto c’è quello di Luigi Pelazza sul caso di Yara Gambirasio. L’inviato ha incontrato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio della ragazza, e il genetista Marzio Capra. Al centro del confronto ci sarà parte del materiale dell’indagine che, secondo quanto anticipato dal programma, la difesa ha potuto visionare per la prima volta, comprese alcune immagini in alta definizione.

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Il servizio proverà quindi a ricostruire le valutazioni dell’avvocato e del genetista e la possibile rilevanza di questi elementi nell’ambito della difesa. Un approfondimento che riporta così sotto i riflettori uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana.

Pierina Paganelli e Ilaria Salis, le altre storie al centro della puntata

La prima puntata tornerà anche sul caso di Pierina Paganelli con un’intervista esclusiva a Louis Dassilva. Gli inviati Gaston Zama e Marco Occhipinti hanno incontrato l’uomo, assolto in primo grado il 10 giugno 2026 dall’accusa relativa all’omicidio della donna. Dassilva racconterà la propria esperienza dopo aver trascorso 694 giorni in carcere e parlerà della sua vita dopo il ritorno in libertà. All’incontro sarà presente anche la moglie Valeria Bartolucci, che accompagnerà il racconto di questo delicato periodo. Spazio infine a Filippo Roma, che incontrerà Ilaria Salis. L’inviato raccoglierà la versione dell’eurodeputata sulla controversia con due suoi ex collaboratori e le porrà alcune domande anche su un documento circolato online relativo a presunti accordi intercorsi all’inizio del mandato. Nel servizio sarà presente anche Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, per raccogliere le dichiarazioni dei diretti interessati.

La nuova stagione de Le Iene andrà in onda da oggi, 24 settembre, in prima serata su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming attraverso i servizi online Mediaset, con i singoli servizi successivamente visibili sul sito ufficiale del programma.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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