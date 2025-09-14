Trova nel Magazine
Le Iene (14 settembre), l'Armani segreto e la malattia di Achille Polonara. Cosa vedremo stasera

Le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata de Le Iene in onda stasera, domenica 14 settembre, su Italia 1: sul web il ricordo dell’ex inviato Paul Baccaglini.

Veronica Gentili - Le Iene
Mediaset Infinity

La nuova stagione de Le Iene è pronta a partire. Stasera – domenica 14 settembre 2025, in prima serata su Italia 1, il programma cult di Mediaset riapre i battenti con la coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni, confermata alla guida dello show. Un mix di giornalismo d’inchiesta e intrattenimento irriverente che anche quest’anno promette di catturare l’attenzione del pubblico. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata della nuova stagione

Le Iene (14 settembre): anticipazioni e servizi di stasera

Dopo aver chiuso i battenti lo scorso 3 giugno, Le Iene tornano in onda stasera in tv dopo la sosta estiva con una puntata che promette diversi spunti interessanti relativi all’attualità e al mondo dello spettacolo, dalla morte di Giorgio Armani alla battaglia del cestita Achille Polonara contro la malattia. Queste le anticipazioni dei servizi principali della serata:

  • Fabio Mancini, modello internazionale, che ricorderà il suo rapporto con Giorgio Armani e rifletterà sull’eredità lasciata dallo stilista recentemente scomparso.
  • Scommessa Collettiva: il reportage di Filippo Roma sull’iniziativa finanziaria di Mario Adinolfi, giornalista, politico e naufrago dell’ex edizione dell’Isola dei famosi. A quanto pare, si trattava di "una libera associazione tra giocatori" che prometteva rendimenti fino al 40% annuo, ma ha generato forti delusioni tra i risparmiatori. Roma ha raccolto alcune testimonianze di persone che lamentano delusione per non aver incassato quanto promesso.
  • La battaglia di Achille Polonara: Nicolò De Devitiis segue il cestista azzurro nel percorso di cura contro la leucemia, dal trattamento sperimentale a Valencia al rientro in Italia in vista del trapianto di midollo in programma all’ospedale al Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Gli ospiti della prima puntata

Oggi a Le Iene ci saranno due ospiti molto popolari tra i giovanissimi, un cantante e una pallavolista reduci da grandi successi professionali

  • Alfa, cantautore rivelazione della nuova scena musicale italiana grazie alla hit "A me mi piace" firmata con Manu Chao, che ripercorrerà il suo percorso artistico tra successi e nuove sfide.
  • Sarah Fahr, una delle stelle della nazionale femminile di volley che ha appena vinto il Mondiale in Thailandia, sarà pronta a raccontare sacrifici, gioie e trionfi di una carriera sportiva di alto livello.

Le iene, la morte dell’ex inviato Paul Baccaglini

Al momento, secondo le anticipazioni disponibili sul web, stasera a Le Iene non sarà trattato il tema della morte di Paul Baccaglini, l’ex inviato del programma scomparso tragicamente lo scorso 9 settembre. Baccaglini è stato un membro del cast del programma di Italia 1 dal 2008 al 2011 e poi successivamente ha ricoperto per qualche mese la carica di presidente del Palermo Calcio. Negli ultimi anni si era allontanato dalla scena pubblica e recentemente viveva un periodo di isolamento. L’autopsia chiarirà la causa del decesso, che potrebbe essere dovuta a un atto volontario. Le iene lo hanno ricordato con un post sul profilo social ufficiale: "Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia".

Quando e dove vedere Le Iene

Il primo appuntamento stagionale con Le Iene è in programma per stasera, domenica 14 settembre, in prima serata su Italia 1 alle ore 21.16 circa. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Programmi

