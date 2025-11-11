Garlasco in Tv, scoop delle Iene: “nuovo testimone” esce allo scoperto sulla morte di Chiara Poggi Nella puntata di oggi martedì 11 novembre 2025 dello show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni la nuova testimonianza esclusiva: tutti i dettagli

Le Iene tornano a occuparsi del delitto di Garlasco. Oggi martedì 11 novembre 2025, infatti, lo storico show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti torna in onda con una nuova puntata durante la quale sarà dedicato ampio spazio a all’omicidio di Chiara Poggi e a una nuova, esclusiva, testimonianza. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco: spunta un nuovo testimone

Il caso Garlasco continua a fare discutere e a spaccare l’opinione pubblica. Dalle minacce a Massimo Lovati al testimone che incastrerebbe proprio l’ex avvocato di Andrea Sempio fino all’incognita dell’ora del delitto e la maxi-inchiesta sulla rete di corruzione a Pavia, l’omicidio di Chiara Poggi è uno dei casi di cronaca nera più dibattuti di sempre e questa sera anche Le Iene torneranno a occuparsene. Gli inviati Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese racconteranno infatti una testimonianza inedita ed esclusiva, forse decisiva per ricostruire quanto effettivamente accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli, a Garlasco. Il nuovo testimone potrebbe confermare alcuni elementi già emersi nelle precedenti inchieste del programma e aggiungere nuovi dettagli.

Le Iene, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera

Nella puntata di oggi martedì 11 novembre 2025 de Le Iene si tornerà dunque a parlare del delitto di Garlasco, ma non solo. Lo show ‘in nero’ condotto da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili e Max Angioni dedicherà spazio anche alla commovente storia di Achille Polonara, il cestista azzurro colpito dalla leucemia e rimasto in coma per dieci giorni in seguito a una trombosi, effetto collaterale delle cure. Achille è finalmente tornato a casa e qui sta proseguendo la sua guarigione. Nicolò De Devitiis farà una sorpresa al cestista insieme ai suoi due figli e a chef Bruno Barbieri, che cucinerà per lui un pranzo speciale. Ospite della serata il cantautore romano Carl Brave.

Quando e dove vedere Le Iene in tv e streaming (martedì 11 novembre 2025)

Le Iene va in onda stasera in tv su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:15. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito ufficiale), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione dello show.

