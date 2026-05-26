Le Iene presentano Inside - Speciale Garlasco: gli aspetti inesplorati dell'indagine, errori e testimonianze inedite, cosa vedremo Le Iene chiudono la stagione questa sera, martedì 26 maggio 2026, con l'appuntamento con "Inside - Speciale Garlasco", volto a ricostruire un delitto che fa discutere ancora oggi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Le puntate "tradizionali" de "Le Iene" si sono concluse, almeno per quanto riguarda questa stagione televisiva, ma non è ancora il momento di pensare alle vacanze per il format ideato da Davide Parenti. La trasmissione di Italia Uno ha deciso infatti di chiudere con il botto, con un apppuntamento attesissimo, che rientra tra gli speciali di "Le Iene Presentano Inside", dedicati in genere ad argomenti di stretta attualità e di profondo interesse per il pubblico, questa volta su uno dei casi di cronaca che scatena ancora oggi il dibattito a quasi diciannove anni di distanza, il delitto di Garlasco.

Le Iene Presentano Inside Speciale Garlasco: cosa vedremo nella puntata di martedì 26 maggio 2026

Il 13 agosto 2007 è stata uccisa nella sua casa nel paesino in provincia di Pavia Chiara Poggi, che all’epoca aveva solo 26 anni, in un periodo in cui si trovava a casa da sola, dopo che i genitori e il fratello Marco erano partiti per le vacanze. In carcere per l’omicidio è finito il fidanzato Alberto Stasi, colui che l’ha trovata senza vita, condannato a sedici anni di carcere, ma da poco più di un anno sono state riaperte le indagini, che hanno portato ora a iscrivere nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La puntata farà in modo di analizzare diversi aspetti, ancora adesso rimasti inesplorati o dubbi, così da capire se si riuscirà davvero a dare giustizia alla ragazza.

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Il nuovo speciale dedicato al delitto di Garlasco, in onda questa sera a partire dalle 21.20, è quindi attesissimo, ben sapendo come la redazione del programma è stata sempre in prima linea per cercare di far venire alla luce dettagli che erano trascurati o valutati in maniera sbagliata nelle indagini dell’epoca. A curare il tutto sarà ovviamente Alessandro De Giuseppe, l’unico a essere riuscito anche a raccogliere la testimonianza di Stasi da detenuto, che si è posto l’obiettivo di provare a dare risposta ad alcune domande che ancora non ce l’hanno.

Nonostante il lavoro accurato di Procura e carabinieri, sono diversi i quesiti che non sono stati del tutto soddisfatti: Chi è Ignoto 2? Il riferimento è al secondo DNA presente sulle unghie di Chiara Poggi, oltre a quello attribuito alla linea patrilineare di Andrea Sempio, al momento sconosciuto. Chi ha mangiato i due vasetti di Fruttolo? Chi ha fumato nella cucina di Chiara Poggi?C’era solo la cenere, ma non i mozziconi. Perché solo oggi parliamo dei video intimi di Chiara e Alberto? Chi è il Piccione 2, di cu Chiara parla in una mail con un’amica?

Lo speciale farà in modo di ricostruire la vicenda, comprendendo anche alcune testimonianze inedite, con un occhio particolare agli errori fatti dagli inquirenti, così da capire se davvero Alberto Stasi sia stato vittima di un clamoroso errore giudiziario.

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