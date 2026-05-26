Le Iene presentano Inside - Speciale Garlasco: gli aspetti inesplorati dell'indagine, errori e testimonianze inedite, cosa vedremo
Le Iene chiudono la stagione questa sera, martedì 26 maggio 2026, con l'appuntamento con "Inside - Speciale Garlasco", volto a ricostruire un delitto che fa discutere ancora oggi
Le puntate "tradizionali" de "Le Iene" si sono concluse, almeno per quanto riguarda questa stagione televisiva, ma non è ancora il momento di pensare alle vacanze per il format ideato da Davide Parenti. La trasmissione di Italia Uno ha deciso infatti di chiudere con il botto, con un apppuntamento attesissimo, che rientra tra gli speciali di "Le Iene Presentano Inside", dedicati in genere ad argomenti di stretta attualità e di profondo interesse per il pubblico, questa volta su uno dei casi di cronaca che scatena ancora oggi il dibattito a quasi diciannove anni di distanza, il delitto di Garlasco.
Le Iene Presentano Inside Speciale Garlasco: cosa vedremo nella puntata di martedì 26 maggio 2026
Il 13 agosto 2007 è stata uccisa nella sua casa nel paesino in provincia di Pavia Chiara Poggi, che all’epoca aveva solo 26 anni, in un periodo in cui si trovava a casa da sola, dopo che i genitori e il fratello Marco erano partiti per le vacanze. In carcere per l’omicidio è finito il fidanzato Alberto Stasi, colui che l’ha trovata senza vita, condannato a sedici anni di carcere, ma da poco più di un anno sono state riaperte le indagini, che hanno portato ora a iscrivere nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La puntata farà in modo di analizzare diversi aspetti, ancora adesso rimasti inesplorati o dubbi, così da capire se si riuscirà davvero a dare giustizia alla ragazza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il nuovo speciale dedicato al delitto di Garlasco, in onda questa sera a partire dalle 21.20, è quindi attesissimo, ben sapendo come la redazione del programma è stata sempre in prima linea per cercare di far venire alla luce dettagli che erano trascurati o valutati in maniera sbagliata nelle indagini dell’epoca. A curare il tutto sarà ovviamente Alessandro De Giuseppe, l’unico a essere riuscito anche a raccogliere la testimonianza di Stasi da detenuto, che si è posto l’obiettivo di provare a dare risposta ad alcune domande che ancora non ce l’hanno.
Nonostante il lavoro accurato di Procura e carabinieri, sono diversi i quesiti che non sono stati del tutto soddisfatti: Chi è Ignoto 2? Il riferimento è al secondo DNA presente sulle unghie di Chiara Poggi, oltre a quello attribuito alla linea patrilineare di Andrea Sempio, al momento sconosciuto. Chi ha mangiato i due vasetti di Fruttolo? Chi ha fumato nella cucina di Chiara Poggi?C’era solo la cenere, ma non i mozziconi. Perché solo oggi parliamo dei video intimi di Chiara e Alberto? Chi è il Piccione 2, di cu Chiara parla in una mail con un’amica?
Lo speciale farà in modo di ricostruire la vicenda, comprendendo anche alcune testimonianze inedite, con un occhio particolare agli errori fatti dagli inquirenti, così da capire se davvero Alberto Stasi sia stato vittima di un clamoroso errore giudiziario.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, Le Iene replicano a Roberta Bruzzone sul presunto 'complotto' mediatico
Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha risposto alle accuse di macchinazione ...
Garlasco in Tv, la posizione di Andrea Sempio si aggrava: per i pm fu “annientamento furioso”
Sono ore bollenti per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi: ascoltato Stasi, staser...
Garlasco in Tv, gli inquirenti ribaltano tutto: le impronte di Alberto Stasi in bagno non lo condannano. Perché
Secondo la ricostruzione del Ris il killer “non utilizzò il lavandino”: stasera le u...
Ore 14 Sera, Infante torna in onda per la svolta su Garlasco: Sempio 'respinto' e presunto colpevole. La reazione dei Poggi
Stasera nuovo speciale dello spin-off serale di Ore 14 dedicato gli ultimi sviluppi ...
Garlasco in Tv, la difesa di Sempio esclude compatibilità con l'impronta in casa Poggi. Cataliotti: "Non eravamo preparati agli audio"
La difesa di Andrea Sempio, accusato del delitto di Garlasco, ha risposto a Dentro l...
Garlasco in TV, arriva la svolta per Alberto Stasi: cosa succede in Tv
Per l’ex fidanzato di Chiara Poggi si profila la revisione del processo: ultime news...
Garlasco in Tv, Taccia avverte: "Marca scarpe non è importante". La strategia per smontare le accuse sui soliloqui di Sempio
La marca delle scarpe indossate da chi ha commesso il delitto di Garlasco non è impo...
Garlasco in Tv, il legale dei Poggi difende Sempio: "I RIS non escludono Stasi dalla scena". La stoccata a Milo Infante, Matano prende le distanze
Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, è intervenuto a Vita in Diretta lune...