Le Iene ripartono da Garlasco. Domani, martedì 21 ottobre 2025, infatti, torna in onda Le Iene presentano: Inside e la settima edizione dello spin-off dello storico show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti tornerà a parlare proprio dell’omicidio di Chiara Poggi. La prima puntata di stasera sarà infatti un viaggio lungo più di 18 anni, dal tragico 13 agosto del 2007 fino agli ultimi sviluppi di quello che è forse il caso più discusso della storia della cronaca nera italiana. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco: la caccia alla ‘nuova verità’ e il debutto de Le Iene presentano: Inside

Sono passati più di 18 anni da quel tragico 13 agosto del 2007, in cui Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia. Da allora ci sono stati cinque processi, una condanna (quella di Alberto Stasi) e infinite polemiche, in una storia che sembra non avere fine. Dopo un’estate a dir poco bollente in seguito alla riapertura del caso, la prima puntata della nuova stagione de Le Iene presentano: Inside ripartirà proprio da Garlasco, in un lungo viaggio dai fatti del 2007 fino alle indagini degli ultimi mesi. Da giugno, infatti, il delitto di Garlasco ha catalizzato l’attenzione mediatica dell’intero Paese. La nuova analisi di tutti i reperti trovati ha aperto una serie di nuove ricostruzioni e, soprattutto, infiniti confronti, dalla scomparsa della famigerata impronta 33 di ‘Ignoto 3’ agli esami della spazzatura fino a nuovi DNA maschili, contaminazioni, testimonianze inedite, ipotesi di corruzione e persino piste sataniche’ che collegherebbero l’omicidio di Chiara Poggi agli scandali del Santuario della Bozzola. Negli ultimi giorni i fari sono puntati nuovamente su Andrea Sempio che, dopo avere revocato l’incarico di Massimo Lovati, dovrà scegliere un nuovo avvocato da affiancare all’amica e legale Angela Taccia.

Le Iene presentano: Inside tornerà a parlare del caso più discusso della storia recente della cronaca nera italiana, indagando su tutte le anomalie le contraddizioni che hanno alimentato le discussioni per anni. Spazio anche a nuovi indizi, agli ultimi sviluppi e alla ricomposizione di una storia fatta di mille tasselli. L’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, commenterà il tutto e nello speciale ‘Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?’ firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese ci sarà una lunga e inedita intervista al giudice Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2008 assolse Stasi in primo grado.

Quando e dove vedere Le Iene presentano: Inside in tv e streaming (martedì 21 ottobre 2025)

Le Iene presentano: Inside va in onda domani in tv su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:15. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione dello show.

