Le Iene Inside, 'Chirurgia estetica: bellezze da rifare' con Rita De Crescenzo e Federico Fashion Style. Cosa vedremo Stasera in tv su Italia 1 un viaggio tra bisturi, social e trasformazioni estreme: quanto siamo disposti a cambiare per sentirci accettati?

Stasera in tv, domenica 2 novembre, Italia 1 trasmette una nuova puntata di Le Iene Inside, lo spin-off di Davide Parenti che ogni settimana esplora temi di grande attualità con inchieste approfondite e monotematica. Dopo lo speciale dedicato al delitto di Garlasco, questa volta Alice Martinelli porta l’attenzione su un argomento sempre più dibattuto: la chirurgia estetica.

Le Iene Inside, "Chirurgia estetica: bellezze da rifare": le anticipazioni di stasera 2 novembre

Il nuovo episodio di Le Iene Inside stasera ci conduce dietro le quinte di cliniche di lusso, tra bisturi, trattamenti estetici e l’influenza dei filtri social, che ormai da anni condizionano giovani e non più giovane imponendo loro modelli estetici spesso forvianti. L’inchiesta indaga fino a che punto l’ossessione per l’aspetto fisico possa trasformarsi in una vera dipendenza, e prova a rispondere a una domanda che riguarda tutti: quanto siamo disposti a cambiare per sentirci accettati?

Tra i protagonisti della puntata:

Rita De Crescenzo , tiktoker tra le più chiacchierate, che racconta senza filtri il suo rapporto con il corpo e la popolarità dopo la recente intervista a Belve.

, tiktoker tra le più chiacchierate, che racconta senza filtri il suo rapporto con il corpo e la popolarità dopo la recente intervista a Belve. Federico Fashion Style , parrucchiere delle star e volto televisivo, che apre uno spiraglio sul delicato confine tra immagine pubblica e fragilità privata;

, parrucchiere delle star e volto televisivo, che apre uno spiraglio sul delicato confine tra immagine pubblica e fragilità privata; Lucky John , noto per l’operazione estrema con cui ha modificato il colore dei propri occhi;

, noto per l’operazione estrema con cui ha modificato il colore dei propri occhi; Gianmarco Zagato, content creator seguito da milioni di persone, che riflette con ironia ma anche con consapevolezza sul peso dell’apparenza sui social.

La puntata ospita anche Nicole Pallado, youtuber e make-up artist, che parla dell’influenza dei modelli di bellezza online, ed Elenoire Ferruzzi, icona LGBT e donna trans già vista nella Casa del Grande Fratello, che racconta la sua lunga e coraggiosa esperienza di transizione.

Con uno sguardo che alterna glamour e disillusione, Alice Martinelli conduce un’inchiesta che invita lo spettatore a riflettere: cosa significa davvero sentirsi "belli" in un’epoca in cui i confini tra realtà e filtro digitale diventano sempre più labili?

Quando e dove guardarlo

La puntata sarà trasmessa domenica 2 novembre 2025 alle 21:20 su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

