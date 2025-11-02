Le Iene Inside, ‘Chirurgia estetica: bellezze da rifare’ con Rita De Crescenzo e Federico Fashion Style. Cosa vedremo
Stasera in tv su Italia 1 un viaggio tra bisturi, social e trasformazioni estreme: quanto siamo disposti a cambiare per sentirci accettati?
Stasera in tv, domenica 2 novembre, Italia 1 trasmette una nuova puntata di Le Iene Inside, lo spin-off di Davide Parenti che ogni settimana esplora temi di grande attualità con inchieste approfondite e monotematica. Dopo lo speciale dedicato al delitto di Garlasco, questa volta Alice Martinelli porta l’attenzione su un argomento sempre più dibattuto: la chirurgia estetica.
Le Iene Inside, "Chirurgia estetica: bellezze da rifare": le anticipazioni di stasera 2 novembre
Il nuovo episodio di Le Iene Inside stasera ci conduce dietro le quinte di cliniche di lusso, tra bisturi, trattamenti estetici e l’influenza dei filtri social, che ormai da anni condizionano giovani e non più giovane imponendo loro modelli estetici spesso forvianti. L’inchiesta indaga fino a che punto l’ossessione per l’aspetto fisico possa trasformarsi in una vera dipendenza, e prova a rispondere a una domanda che riguarda tutti: quanto siamo disposti a cambiare per sentirci accettati?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra i protagonisti della puntata:
- Rita De Crescenzo, tiktoker tra le più chiacchierate, che racconta senza filtri il suo rapporto con il corpo e la popolarità dopo la recente intervista a Belve.
- Federico Fashion Style, parrucchiere delle star e volto televisivo, che apre uno spiraglio sul delicato confine tra immagine pubblica e fragilità privata;
- Lucky John, noto per l’operazione estrema con cui ha modificato il colore dei propri occhi;
- Gianmarco Zagato, content creator seguito da milioni di persone, che riflette con ironia ma anche con consapevolezza sul peso dell’apparenza sui social.
La puntata ospita anche Nicole Pallado, youtuber e make-up artist, che parla dell’influenza dei modelli di bellezza online, ed Elenoire Ferruzzi, icona LGBT e donna trans già vista nella Casa del Grande Fratello, che racconta la sua lunga e coraggiosa esperienza di transizione.
Con uno sguardo che alterna glamour e disillusione, Alice Martinelli conduce un’inchiesta che invita lo spettatore a riflettere: cosa significa davvero sentirsi "belli" in un’epoca in cui i confini tra realtà e filtro digitale diventano sempre più labili?
Quando e dove guardarlo
La puntata sarà trasmessa domenica 2 novembre 2025 alle 21:20 su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.
Potrebbe interessarti anche
Delitto Garlasco, colpo delle Iene: parla il giudice che assolse Alberto Stasi. Cosa succede
Domani, martedì 21 ottobre 2025 ritorna lo spin-off 'Le Iene presentano: Inside': la...
Delitto Garlasco, irrompono le Iene con la verità del giudice su Stasi. Social scioccati: “Puntata da Pulitzer”
La nuova stagione dello spin-off dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti è rip...
Programmi tv, cosa vedere oggi 21 ottobre: la Iene imperdibili su Garlasco e Belen minacciata da Rocio Munoz Morales
Tre programmi, tre emozioni diverse: dalla comicità di Only Fun all’inchiesta de Le ...
Delitto Garlasco in Tv, le Iene irrompono nelle indagini: “nuove testimonianze” svelate. Cosa succede
Stasera in tv (19 ottobre) il caso Garlasco sotto i riflettori a Le Iene. Poi la tra...
Programmi tv, cosa vedere oggi 28 ottobre: Belen aiuta Francesca Fagnani ad oscurare la sua sostituta Veronica Gentili
Tra le interviste senza filtri di Belve, le inchieste taglienti de Le Iene e i colpi...
Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga
Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prim...
Ascolti tv ieri (21 ottobre): Montalbano batte tutti, Le Iene volano con Garlasco, Rocío-Savino un flop
Il commissario vince in prima serata col 16,8% di share, La Notte nel Cuore 13,8%, F...
Belve, i meme impazzano ma Belen (violenta) e Rita De Crescenzo (trash) spaccano i social: "Manie d'onnipotenza"
La nuova stagione del talk di Francesca Fagnano è partita col botto ma sul web la sh...