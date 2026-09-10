Le cose che non sai, la svolta serale di Eleonora Daniele (con Massimo Giletti e Claudia Gerini): cosa vedremo stasera
Eleonora Daniele debutta stasera in prima serata su Rai 3 con un nuovo format dedicato alle radici familiari: nella prima puntata spazio a Claudia Gerini e Massimo Giletti.
Un viaggio nel passato per scoprire storie di famiglia rimaste nell’ombra e, attraverso quelle vicende private, ritrovare pezzi della storia italiana. È questa l’idea alla base di Le cose che non sai, il nuovo programma condotto da Eleonora Daniele, che debutta questa sera, giovedì 10 settembre 2026, in prima serata su Rai 3.
Il programma mette al centro personaggi conosciuti dal grande pubblico, ma li accompagna in un percorso diverso dal solito: quello alla ricerca delle proprie radici. Tra documenti, fotografie, testimonianze e ricerche genealogiche possono così emergere nomi, luoghi e vicende che appartengono al passato delle loro famiglie e che, in alcuni casi, rappresentano vere e proprie sorprese. Ecco tutte le anticipazioni.
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Le cose che non sai, il nuovo format di Elenora Daniele su Rai 3
Non è soltanto un programma dedicato agli alberi genealogici. Le cose che non sai parte dalle storie personali per costruire un racconto più ampio, nel quale le vicende degli antenati si intrecciano con gli avvenimenti che hanno segnato l’Italia negli ultimi due secoli. Ogni appuntamento mette insieme due personaggi del mondo dello spettacolo. Le loro origini vengono esplorate attraverso un lavoro di ricerca per ricostruire parentele, percorsi di vita e legami con luoghi e periodi storici differenti. Ad arricchiere il racconto, le testimonianze di parenti e amici, ma anche di persone che hanno incrociato in qualche modo le vicende degli antenati. La prima stagione è composta da sei puntate, con due protagonisti in ciascun appuntamento.
Le anticipazioni stasera: ospiti Massimo Giletti e Claudia Gerini
La prima puntata di Le cose che non sai porta in studio Claudia Gerini e Massimo Giletti. Saranno loro i primi due protagonisti a confrontarsi con una parte della propria storia familiare attraverso le ricerche realizzate per il programma.
Per Eleonora Daniele, però, il cuore del format va oltre la curiosità legata alle origini dei vip:
"Le cose che non sai" è un format curioso, sotto Rai Cultura, che parla di storia italiana. Attraverso personaggi famosi raccontiamo uno spaccato del nostro Paese e della vita dei loro antenati. Ci sono due protagonisti a puntata e tramite ricerche sul loro albero genealogico riveliamo dettagli e storie dei loro avi che nemmeno loro conoscevano.
Il meccanismo è quindi quello della scoperta: si parte da una persona conosciuta e dalla sua famiglia per arrivare a storie di uomini e donne vissuti in epoche diverse, recuperando tracce del loro passato attraverso la ricerca genealogica e i materiali d’archivio. Un modo per trasformare la domanda "da dove veniamo?" in un racconto televisivo fatto di incontri, testimonianze e sorprese.
Le cose che non sai va in onda questa sera, giovedì 10 settembre 2026, dalle 21.20 su Rai 3. La puntata sarà disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay.
La svolta serale di Eleonora Daniele
Per Eleonora Daniele, Le cose che non sai rappresenta anche una nuova sfida professionale. Il volto della conduttrice è ormai legato da anni alla fascia mattutina di Rai 1, dove continua a essere alla guida di Storie Italiane, uno degli appuntamenti quotidiani più seguiti del daytime della prima rete. Con il nuovo programma, però, arriva la possibilità di misurarsi con un pubblico e con un linguaggio televisivo differenti. La prima serata di Rai 3 può diventare così un’occasione importante per consolidare la sua identità anche come conduttrice a tutto tondo. Finora, infatti, Daniele ha avuto poche occasioni di cimentarsi stabilmente nella fascia serale: tra le esperienze più recenti e significative c’è La partita del cuore, che l’ha vista al timone dell’evento benefico in prima serata. Ora, con uno show articolato e tutto suo, può finalmente affermarsi in pianta stabile anche tra i volti serali della tv pubblica.
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