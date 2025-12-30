Purché Finisca Bene - La Voce di Cupido, Chiara Francini camionista (innamorata) su Rai 1: cosa vedremo Stasera su Rai 1 va in onda Purché Finisca Bene – La Voce di Cupido, commedia romantica con Chiara Francini tra camion, podcast e sentimenti inattesi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Questa sera – martedì 30 dicembre 2025 – Rai 1 propone in prima serata Purché Finisca Bene – La Voce di Cupido, un film tv che mescola romanticismo, ironia e spirito on the road. La commedia sentimentale, diretta da Ago Panini e interpretata da Chiara Francini, racconta una storia di incontri imprevisti e seconde possibilità. Tra chilometri macinati sull’asfalto, battibecchi pungenti e confessioni a cuore aperto, il racconto invita a rallentare e ad ascoltare, non solo la strada, ma anche i propri sentimenti. Nel cast, Chiara Francini nei panni di Paola, affiancata da Giorgio Marchesi nel ruolo di Lucio e da Michele Rosiello in quello di Carlo.

Purché Finisca Bene – La Voce di Cupido: la trama del film

Paola è una camionista dal carattere duro e diretto, abituata a vivere in solitudine e a non fare sconti a nessuno, nemmeno a se stessa. Alla guida del suo camion, che porta il nome del padre e ne custodisce l’eredità emotiva, percorre senza sosta le strade d’Italia. A pochi giorni da Capodanno è a un passo da un obiettivo importante: vincere il titolo nazionale di Camionista dell’anno, un traguardo che rappresenta per lei riscatto e orgoglio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dietro l’ironia tagliente e la scorza ruvida, però, Paola nasconde una sensibilità profonda. Nei lunghi viaggi trova compagnia nel podcast romantico La Voce di Cupido, innamorandosi della voce del suo conduttore, Lucio, senza averlo mai incontrato. Il destino decide di intervenire proprio sul più bello: un incidente mette fuori uso il camion e l’auto coinvolta è, ironia della sorte, proprio quella di Lucio. A rendere il tutto ancora più complicato c’è Carlo, un educato autista di Ncc, dai modi gentili e da un passato irrisolto, che Paola non perde occasione di punzecchiare. Costretti a viaggiare insieme per trovare un pezzo di ricambio, i tre danno vita a un insolito road movie fatto di equivoci, discussioni, confidenze e legami che nascono quando meno te lo aspetti.

Dove è stato girato il film con Chiara Francini

Il film è stato girato interamente in Calabria, valorizzando alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Cosenza. Le riprese hanno interessato diverse località, tra cui Rende, Taverna, Zumpano, Castrolibero e San Pietro in Guarano, che fanno da sfondo naturale al viaggio dei protagonisti.

I paesaggi calabresi, con le loro strade tortuose, i borghi e gli scorci autentici, diventano parte integrante della narrazione, accompagnando i personaggi nel loro percorso emotivo. La scelta di ambientare il film in queste zone conferisce realismo e calore alla storia, rafforzando il senso di movimento e trasformazione che attraversa tutto il racconto. Una storia semplice ma sincera da non perdere.

Potrebbe interessarti anche