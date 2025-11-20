La Ruota della fortuna, Scotti ‘doppia’ Affari Tuoi e vola in prime time coi campioni: chi gioca e cosa si vince stasera Stasera - 20 novembre - La Ruota della Fortuna si allunga in prima serata per contrastare il debutto di Un professore 3 che su Rai 1 si prepara a fare il botto.

Il debutto di Un professore 3 fa tremare Mediaset. Mentre la terza stagione della fortunata serie con Alessandro Gassmann sta per iniziare su Rai 1, Canale 5 ha scelto di correre ai ripari e ha sfoderato per l’occasione l’asso nella manica più potente negli ascolti in questi ultimi mesi, La Ruota della Fortuna. Domani sera, giorno della prima puntata della fiction Rai, sulla rete ammiraglia della concorrenza Gerry Scotti andrà in onda anche in prime time, con La ruota dei campioni, una versione del game show che vedrà sfidarsi i concorrenti più talentuosi di questa edizione. I protagonisti della serata, infatti, sono i campioni che si sono distinti nello storico gioco di Canale 5, pronti a mettersi alla prova nuovamente per aggiudicarsi il montepremi finale. Una scelta, quella di Mediaset, che secondo le indiscrezioni si ripeterà anche quando sulla Tv pubblica prenderà il via Sandokan.

La Ruota dei Campioni, come funziona e chi giocherà

L’appuntamento speciale questa sera con La Ruota della Fortuna. Lo storico game show di Canale 5, che sta appassionando ogni sera milioni di spettatori, va in onda anche in prima serata con un’edizione speciale: La Ruota dei campioni, un torneo che vedrà sfidarsi i nove concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione.

Tra i campioni che hanno fatto la storia di quest’edizione ci sono Gabriele Casti, con oltre 240mila euro vinti, e Riccardo Piancatelli, che lo scorso 17 novembre ha raggiunto un totale di 410.700 euro. La partita sarà articolata in tre incontri tematici da quattro round ciascuno in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni da Gerry Scotti e Samira Lui, e potrà giocare a La Ruota delle Meraviglie, che per l’occasione speciale sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300mila euro in gettoni d’oro.

Quando va in onda e dove vederlo

La Ruota dei campioni va in onda in prima serata su Canale 5, giovedì 20 novembre 2025, dalle 20.38 circa. La puntata evento dello storico game show sarà disponibile anche in streaming e on demand sul sito e la app di Mediaset Infinity.

