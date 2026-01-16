La Ruota dei Campioni, anticipazioni 16 gennaio: Gerry Scotti soffia Gianni Morandi a Stefano De Martino Stasera La Ruota della Fortuna sbarca in prime time con i suoi campioni e una star: Gianni Morandi sarà il super ospite, creando un incrocio televisivo che spiazza la Rai.

Oggi, alle 16 gennaio, alle ore 20.40, l’access prime time di Canale 5 cambia marcia e si trasforma in un vero evento televisivo con una nuova puntata speciale de La Ruota dei Campioni, lo spin-off pensato per celebrare i protagonisti più vincenti dell’attuale stagione de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento che non si limita a riproporre il quiz nella sua forma tradizionale, ma che rilancia lo spirito del format con una formula ancora più serrata e spietata, un ritmo da torneo e una presenza d’eccezione in ogni puntata, vediamo insieme chi troveremo in quella di stasera.

Anticipazioni La Ruota dei campioni (16 gennaio), Gianni Morandi super ospite: cosa vedremo

A rendere davvero speciale questo appuntamento è la presenza di Gianni Morandi, una figura che non ha bisogno di presentazioni e che rappresenta una vera pietra miliare della musica italiana. Confermata dunque l’abitudine di arruolare protagonisti della musica italiana per le puntate in prime time de La Ruota della Fortuna, che la scorsa settimana ospitò I Ricchi e Poveri. La voce di ‘Uno su mille’ sarà l’ospite d’onore della puntata, accompagnando Gerry Scotti e i campioni durante tutta la serata. La sua partecipazioni sorprende ancora di più considerando quanto Morandi sia stato spesso associato in passato a Stefano De Martino, con il quale ha collaborato più volte, tanto che a un certo punto si era persino parlato di un possibile programma in tandem tra i due su Rai 1. Alla luce di questa presenza nello speciale condotto da Gerry Scotti, c’è chi ha letto la situazione in chiave ironica, come se Scotti avesse in qualche modo soffiato l’artista a De Martino. Intanto, accanto a Gerry Scotti resta imprescindibile la presenza di Samira Lui al tabellone, una figura che va ormai ben oltre il ruolo tradizionale di valletta e che si configura come una vera e propria co-conduttrice del programma.

Come funziona La Ruota dei Campioni

La struttura della serata è quella di un vero e proprio torneo, costruito attorno ai concorrenti che nel corso della stagione hanno conquistato i montepremi più alti. Ogni incontro è suddiviso in cinque round e vede sfidarsi tre giocatori alla volta, chiamati a dimostrare non solo conoscenza e prontezza, ma anche quella capacità strategica che, in un gioco come questo, fa spesso la differenza, senza dimenticare che la fortuna, come da tradizione, resta sempre un elemento da non sottovalutare. Il meccanismo, pur mantenendo intatta l’identità del programma, aggiunge maggiore intensità, mettendo sotto torchio i campioni. Il percorso culmina in una manche finale che riunisce i tre concorrenti con le vincite più alte: un faccia a faccia decisivo da cui emerge il Campione dei Campioni, titolo che consente l’accesso a La Ruota delle Meraviglie, la fase conclusiva in cui il premio può arrivare fino a 300.000 euro. Una posta in gioco importante, ormai familiare al pubblico che segue ogni sera La Ruota della Fortuna.

La Ruota dei campioni, quanto dura la puntata del 16 gennaio

Stasera La Ruota della Fortuna si trasforma nello spin-off La Ruota dei campioni. La serata speciale partirà su Canale 5 alle ore 20:40 e resterà in onda fino alle soglie della mezzanotte, per una durata complessiva di circa tre ore e mezzo.

