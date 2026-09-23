La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti contro Carlo Conti con 300mila euro (e ospiti da urlo): la rivoluzione del mercoledì Gerry Scotti torna in prima serata con La Ruota dei Campioni e delle stelle. In gara anche Il Volo, tra sfide, grandi vincite e beneficenza.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Gerry Scotti torna a giocarsi la carta della prima serata con uno speciale de La Ruota dei Campioni e delle stelle. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 20.40 su Canale 5 e promette di trasformare il celebre game show in una sfida ancora più spettacolare. Dopo il successo ottenuto nella scorsa primavera, il conduttore riporta in tv alcuni dei concorrenti più fortunati del programma. Ma questa volta ci sarà anche una sorpresa particolarmente attesa. In studio arriveranno infatti i tre componenti de Il Volo, pronti a lasciare per una sera il palcoscenico musicale per mettersi alla prova con lettere, tabelloni e spicchi della Ruota.

La Ruota dei Campioni e delle stelle, le anticipazioni del 23 settembre

Il meccanismo della serata mantiene gli elementi che hanno reso popolare il programma, ma con una competizione pensata appositamente per il prime time. Saranno nove i Campioni protagonisti, selezionati tra coloro che durante le puntate de La Ruota della Fortuna sono riusciti a conquistare i montepremi più importanti. I concorrenti verranno divisi in gruppi da tre e dovranno affrontare cinque diverse sfide a tema. L’obiettivo sarà accumulare il bottino più alto possibile e conquistare così un posto nella fase finale. La tensione crescerà man mano che il gioco entrerà nel vivo: soltanto i tre Campioni con il guadagno maggiore accederanno infatti alle due manche decisive.

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Alla fine, chi avrà totalizzato il montepremi più alto potrà fregiarsi del titolo di Campione dei Campioni e tentare un’ulteriore sfida alla Ruota delle Meraviglie. Qui il premio massimo raggiunge i 300mila euro. Al fianco di Gerry Scotti ci sarà ancora una volta Samira Lui, ormai presenza fissa e riconoscibile del programma.

Il Volo protagonista della sfida: la vincita sarà devoluta in beneficenza

La serata avrà però anche un’importante componente solidale. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non saranno ospiti soltanto per accompagnare il programma: i tre componenti de Il Volo parteciperanno infatti a manche dedicate, mettendosi direttamente alla prova con il gioco. Niente microfoni in mano, dunque, almeno per questa volta. I tre artisti dovranno concentrarsi sui tabelloni e cercare di indovinare le parole nascoste, con la consueta ironia che li accompagna anche lontano dai concerti.

Il componente del trio che riuscirà a ottenere il montepremi più alto avrà a sua volta la possibilità di accedere alla Ruota delle Meraviglie. In questo caso, però, l’eventuale vincita fino a 300mila euro non sarà destinata al cantante: l’intera somma verrà devoluta a Mediafriends per sostenere l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi. Il progetto nasce per offrire opportunità a ragazzi che vivono situazioni di disagio economico o isolamento sociale, utilizzando la musica come strumento di formazione, aggregazione e crescita. Un premio dal valore speciale, quindi, che aggiunge alla competizione una motivazione diversa dal semplice desiderio di vincere. Tra Campioni pronti a tornare in gioco, tre artisti amatissimi e un montepremi da capogiro, Gerry Scotti prepara così il debutto del nuovo speciale in prima serata.

Gerry Scotti sfida Carlo Conti

Il debutto in prima serata de La Ruota dei Campioni e delle Stelle avverrà contro un avversario di primo livello. Stasera, infatti, su Rai 1 prende il via il nuovo ciclo di puntate di Tale e Quale Show 2026, con Carlo Conti che approda al mercoledì sera dopo tanti anni trascorsi al venerdì.

Tale e Quale Show è uno dei format più longevi e amati di Rai 1, un vero e proprio "usato sicuro" che i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di spostare al mercoledì, una serata che in passato la prima rete aveva dedicato alle proposte cinematografiche, senza però ottenere grandi risultati. A contendere gli spettatori ci saranno anche Bianca Berlinguer, con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, e Raffaella Griggi, che proprio stasera debutterà alla conduzione di Chi l’ha visto?, raccogliendo il testimone di Federica Sciarelli. E come se non bastasse, nelle prossime settimane alla sfida televisiva del mercoledì sera si aggiungerà anche Fabio Fazio, con il suo nuovo appuntamento sul Nove dedicato a Il Tavolo di Che tempo che fa.

Il mercoledì, insomma, si appresta a diventare una delle serate di maggiore concorrenza della televisione italiana. Anche per questo, Mediaset ha deciso di affiancare a Gerry Scotti ospiti vip e grandi campioni del passato, con l’obiettivo di dare ulteriore appeal a La Ruota dei Campioni e delle Stelle.

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