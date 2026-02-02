Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La Preside, brividi per l'ultima puntata: Eugenia può morire e l’ombra di un tradimento. Cosa farà Luisa Ranieri

Nella quarta puntata de La Preside, in onda il 2 febbraio su Rai1, Eugenia affronta attentati sempre più gravi mentre qualcuno la tradisce dall’interno.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La quarta e ultima puntata de La Preside promette emozioni forti e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri della fiction con Luisa Ranieri. L’episodio, in onda oggi, lunedì 2 febbraio in prima serata su Rai1, segna un momento cruciale per Eugenia Liguori, sempre più sola nella sua battaglia. Le minacce si trasformano in atti estremi, il pericolo diventa reale e, mentre la preside continua a lottare per i suoi studenti, emerge un sospetto inquietante: qualcuno vicino a lei potrebbe non essere dalla sua parte.

La Preside, finale di stagione: come finisce la serie di Rai 1
La Preside, finale di stagione: come finisce la serie di Rai 1

La Preside 4, anticipazioni quarta puntata: Eugenia nel mirino e la sfida alla camorra

Nel quarto episodio de La preside, intitolato Apri i tuoi occhi, la situazione precipita rapidamente. Gli attacchi contro Eugenia e contro l’Istituto Anna Maria Ortese non sono più semplici intimidazioni. La preside diventa bersaglio di un vero attentato: un furgone tenta di investirla, lasciando pochi dubbi sulla matrice criminale del gesto. È un segnale chiaro, un avvertimento diretto per costringerla a fermarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nonostante il rischio concreto per la sua vita, Eugenia non arretra di un passo. Anzi, reagisce con ancora più determinazione, concentrandosi sui ragazzi più fragili e portando avanti il progetto della sezione alberghiera, pensato per offrire una reale possibilità di lavoro e di futuro agli studenti del quartiere. Per rendere il percorso formativo più concreto, organizza lezioni anche fuori dall’istituto, cercando di allontanare i giovani da un contesto dominato da violenza e illegalità. La sua ostinazione, però, la espone a pericoli sempre maggiori.

Anticipazioni La Preside: storie di riscatto e il tradimento che cambia tutto

Accanto alla tensione principale, la puntata racconta due storie di rinascita che danno senso alla battaglia di Eugenia. Marita, dopo essere stata vittima di un fidanzato violento, trova finalmente il coraggio di denunciarlo. Tornare a scuola rappresenta per lei un primo, fondamentale passo verso la libertà, e per la preside la conferma che il suo impegno non è vano. Un’altra scoperta sorprende Eugenia: Margherita, la figlia del custode che vive abusivamente nell’istituto, rivela un talento naturale per la scrittura.

Attraverso le parole, la ragazza riesce a dare voce a emozioni e ferite che aveva sempre tenuto nascoste, dimostrando come la scuola possa diventare uno spazio di espressione e riscatto. Proprio quando sembra intravedersi una luce, il finale della puntata gela il pubblico. Informazioni riservate iniziano a circolare, gli spostamenti di Eugenia vengono misteriosamente anticipati e i sospetti diventano sempre più concreti. Qualcuno dall’interno potrebbe tradirla, mettendo a rischio non solo la sua missione, ma anche la sua vita. La domanda resta aperta e inquietante: chi sta davvero giocando contro la preside nel momento più delicato della sua battaglia?

La Preside, quante puntate sono e seconda stagione

Quella in onda stasera sarà l’ultima puntata della serie Tv La preside, che finora ha raccolto ascolti ottimi su Rai 1 stazionando sempre sopra il 24% di share. Proprio l’ottima accoglienza degli spettatori lascia immaginare una possibile seconda stagione, anche se al momento non sono arrivati annuncio ufficiali riguardo a un nuovo ciclo di puntate.

Potrebbe interessarti anche

La Preside reazioni social prima puntata

La Preside (19 gennaio), il blitz e l’accordo segreto di Eugenia che cambia tutto: cosa vedremo stasera

Nella seconda puntata de La Preside, Eugenia affronta famiglie ostili e segreti inqu...
La Preside reazioni social prima puntata

La Preside, tutti pazzi per Luisa Ranieri. Ovazione sui social: "Brava da togliere il fiato"

Web in delirio per la fiction Rai che racconta la storia di Eugenia Carfora. I compl...
La Preside, quando esce serie TV con Luisa Ranieri su Rai 1

La Preside con Luisa Ranieri è già su RaiPlay con le prime due puntate in esclusiva

Su Rai 1 è in arrivo l'attesissima serie TV con Luisa Ranieri dal titolo 'La Preside...
Luisa Ranieri e Stefano De Martino

La Preside con Luisa Ranieri: quando inizia, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi

Una preside in una periferia difficile: i dettagli sulla fiction, e su come l’istruz...
La preside: Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Eugenia Carfora

La Preside, Luisa Ranieri svela: “Avevo paura”. Poi il retroscena di Eugenia Carfora: “Ho chiuso il telefono a Luca Zingaretti”

Ospiti ieri a Cinque Minuti, Luisa Ranieri e la preside Eugenia Carfora hanno presen...
La Preside reazioni social puntata 26 gennaio

La Preside, penultima puntata da urlo, Ranieri favolosa e i social sperano in una seconda stagione: "Folle non farla"

La terza puntata della serie è stata ancora un record, e ora il pubblico spera arriv...
La Preside, social impazziti per il flirt tra Eugenia e Vittorio e il brano di 'Maria Nazionale': "Il motivo per cui pago il Canone Rai"

La Preside, social impazziti per il flirt tra Eugenia e Vittorio e il brano di 'Maria Nazionale': "Il motivo per cui pago il Canone Rai"

Anche la seconda puntata della serie con Luisa Ranieri è stata un successo e il web ...
Ascolti 19 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste

La Preside trionfa in prima serata col 27,4% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incon...
Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri

Sabrina Ferilli domina in Tv, la reazione di Luisa Ranieri: il gesto inatteso dopo il boom di A Testa alta e La Preside

Dopo il boom di A Testa Alta e La Preside, Luisa Ranieri sorprende tutti con un gest...

Personaggi

Alessandro Tedeschi

Alessandro Tedeschi
Paolo Bosisio

Paolo Bosisio
Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Rita Cavallaro

Rita Cavallaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963