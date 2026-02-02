La Preside, brividi per l'ultima puntata: Eugenia può morire e l’ombra di un tradimento. Cosa farà Luisa Ranieri Nella quarta puntata de La Preside, in onda il 2 febbraio su Rai1, Eugenia affronta attentati sempre più gravi mentre qualcuno la tradisce dall’interno.

La quarta e ultima puntata de La Preside promette emozioni forti e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri della fiction con Luisa Ranieri. L’episodio, in onda oggi, lunedì 2 febbraio in prima serata su Rai1, segna un momento cruciale per Eugenia Liguori, sempre più sola nella sua battaglia. Le minacce si trasformano in atti estremi, il pericolo diventa reale e, mentre la preside continua a lottare per i suoi studenti, emerge un sospetto inquietante: qualcuno vicino a lei potrebbe non essere dalla sua parte.

La Preside 4, anticipazioni quarta puntata: Eugenia nel mirino e la sfida alla camorra

Nel quarto episodio de La preside, intitolato Apri i tuoi occhi, la situazione precipita rapidamente. Gli attacchi contro Eugenia e contro l’Istituto Anna Maria Ortese non sono più semplici intimidazioni. La preside diventa bersaglio di un vero attentato: un furgone tenta di investirla, lasciando pochi dubbi sulla matrice criminale del gesto. È un segnale chiaro, un avvertimento diretto per costringerla a fermarsi.

Nonostante il rischio concreto per la sua vita, Eugenia non arretra di un passo. Anzi, reagisce con ancora più determinazione, concentrandosi sui ragazzi più fragili e portando avanti il progetto della sezione alberghiera, pensato per offrire una reale possibilità di lavoro e di futuro agli studenti del quartiere. Per rendere il percorso formativo più concreto, organizza lezioni anche fuori dall’istituto, cercando di allontanare i giovani da un contesto dominato da violenza e illegalità. La sua ostinazione, però, la espone a pericoli sempre maggiori.

Anticipazioni La Preside: storie di riscatto e il tradimento che cambia tutto

Accanto alla tensione principale, la puntata racconta due storie di rinascita che danno senso alla battaglia di Eugenia. Marita, dopo essere stata vittima di un fidanzato violento, trova finalmente il coraggio di denunciarlo. Tornare a scuola rappresenta per lei un primo, fondamentale passo verso la libertà, e per la preside la conferma che il suo impegno non è vano. Un’altra scoperta sorprende Eugenia: Margherita, la figlia del custode che vive abusivamente nell’istituto, rivela un talento naturale per la scrittura.

Attraverso le parole, la ragazza riesce a dare voce a emozioni e ferite che aveva sempre tenuto nascoste, dimostrando come la scuola possa diventare uno spazio di espressione e riscatto. Proprio quando sembra intravedersi una luce, il finale della puntata gela il pubblico. Informazioni riservate iniziano a circolare, gli spostamenti di Eugenia vengono misteriosamente anticipati e i sospetti diventano sempre più concreti. Qualcuno dall’interno potrebbe tradirla, mettendo a rischio non solo la sua missione, ma anche la sua vita. La domanda resta aperta e inquietante: chi sta davvero giocando contro la preside nel momento più delicato della sua battaglia?

La Preside, quante puntate sono e seconda stagione

Quella in onda stasera sarà l’ultima puntata della serie Tv La preside, che finora ha raccolto ascolti ottimi su Rai 1 stazionando sempre sopra il 24% di share. Proprio l’ottima accoglienza degli spettatori lascia immaginare una possibile seconda stagione, anche se al momento non sono arrivati annuncio ufficiali riguardo a un nuovo ciclo di puntate.

Lunedì 12 gennaio 2026 – Prima puntata

– Prima puntata Lunedì 19 gennaio 2026 – Seconda puntata

– Seconda puntata Lunedì 26 gennaio 2026 – Terza puntata

– Terza puntata Lunedì 2 febbraio 2026 – Quarta e ultima puntata

