La notte nel cuore, anticipazioni 2 ottobre: Nuh punta la pistola contro Hikmet Nuh scopre il terribile piano di Hikmet e la affronta con una pistola, mentre Samet lotta per la vita dopo un incidente

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La soap turca La notte nel cuore torna staserea, 2 ottobre con una puntata che promette colpi di scena imperdibili. Le vicende di Nuh, Hikmet e Melek si complicano ulteriormente dopo il terribile incidente che ha visto la giovane rischiare la vita insieme a Sevilay. Proprio da quell’episodio si scateneranno tensioni familiari che porteranno Nuh a un gesto estremo nei confronti di Hikmet.

La notte nel cuore, anticipazioni 2 ottobre: Nuh scopre la verità e perde il controllo

Le anticipazioni della ventunesima puntata rivelano che Nuh metterà Hikmet con le spalle al muro. I sospetti che lo tormentano da giorni troveranno conferma quando la donna ammetterà di essere la mente dietro al piano per far abortire Melek. Il suo obiettivo era impedire che la giovane portasse a termine la gravidanza, frutto della relazione con Cihan.

La confessione scatenerà la furia di Nuh: accecato dalla rabbia, il ragazzo arriverà a puntare una pistola contro Hikmet, costringendola a confessare nei dettagli il suo ruolo nello speronamento dell’auto. Un momento di altissima tensione che rischia di cambiare per sempre gli equilibri familiari. Nonostante l’ira, però, Nuh riuscirà a trattenersi, scegliendo infine di risparmiarle la vita, pur senza nascondere il disprezzo per quanto ha scoperto.

Parallelamente, anche la storia tra Nuh e Sevilay entrerà in crisi. Il fratello di Melek, infatti, non riuscirà a contenere la sua gelosia quando scoprirà che la ragazza ha accettato un passaggio da Nazim dopo un guasto alla sua auto. Ne nascerà una lite furibonda che spingerà Sevilay ad allontanarsi, convinta di chiudere definitivamente la relazione. Solo le sincere parole di Nuh, che ammetterà la paura di perderla, riusciranno a farle cambiare idea, riportando un fragile equilibrio tra i due.

Dramma nella nuova puntata de La notte nel cuore

Intanto, Samet sarà protagonista di un grave incidente mentre pedina Sumru. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni appariranno da subito critiche. Dopo un iniziale miglioramento, i medici riveleranno la necessità di un trapianto di rene e sarà proprio Samet a confessare che suo figlio Bunyamin potrebbe essere compatibile. La vicenda metterà ancora più in luce le tensioni familiari, aggravate dalle critiche e dagli striscioni contro Sumru, accusata pubblicamente di comportamenti poco limpidi.

Le sorprese non finiscono qui: Nuh verrà a sapere che dietro l’incidente che ha quasi stroncato la vita di Melek e Sevilay c’è lo zampino di Hikmet, mentre Samet subirà un arresto cardiaco che lascerà tutti col fiato sospeso.

Dove vedere la puntata del 2 ottobre

La puntata del 2 ottobre di La notte nel cuore andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio, all’interno del consueto appuntamento con le soap turche di Mediaset. Chi non potrà seguirla in diretta televisiva avrà comunque la possibilità di recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma gratuita che consente di rivedere gli episodi già trasmessi.

Con colpi di scena drammatici, rivelazioni sconvolgenti e amori messi a dura prova, la ventunesima puntata si preannuncia una delle più avvincenti della stagione.

